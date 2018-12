Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Google Payment recebe licença e-money para a Europa

A Google Payment obteve uma licença e-money, na Lituânia, que lhe vai permitir expandir os seus serviços financeiros na União Europeia. Agora, a empresa vai poder processar pagamentos, emitir moeda eletrónica e gerir carteiras com dinheiro virtual.

A licença é uma forma de ir recolhendo mais dados relevantes sobre a vida financeira dos utilizadores para, a longo prazo, alargar os serviços. Isto porque é provável que a Google venha a requisitar, no futuro, uma licença bancária para incluir também na sua oferta contas de depósito, empréstimos e hipotecas.

Os GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon) continuam a investir para se tornarem players na indústria financeira. O Facebook e a Amazon Payments também conseguiram licenças semelhantes na Irlanda e no Luxemburgo.

Netflix vai ultrapassar Sky no Reino Unido

O Netflix está prestes a ultrapassar a Sky, o serviço de TV paga líder, há quase 30 anos no Reino Unido, em número de subscritores. Estima-se que o serviço de streaming on-demand vai atingir, no final do ano, 9.78 milhões de subscritores no Reino Unido (Sky está em 9.64 milhões de lares).

O Netflix deverá atingir, em 7 anos, os 10 milhões de subscritores (no primeiro trimestre de 2019), enquanto a Sky (pertence à Comcast) demorou 20 anos a atingir o mesmo número de subscritores.

Já não há dúvidas de que o futuro da TV é o over-the-top e que os novos players digitais, como o Netflix e o Amazon Prime Video, estão a colocar cada vez mais pressão nas empresas de media tradicionais.

Evolução do número de subscritores no Reino Unido da Sky, Netflix e NowTV

SpaceX faz primeiro lançamento para Força Aérea americana

A SpaceX lançou para o Espaço um satélite GPS da Força Aérea americana. Esta é 21ª missão bem sucedida da SpaceX este ano (no ano passado completou com sucesso 18 missões) e é a sua primeira missão espacial de segurança nacional dos EUA.

Successful deployment of GPS III SV01 to medium Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/4lhJpwdsip — SpaceX (@SpaceX) December 23, 2018

A SpaceX revolucionou a indústria espacial ao reduzir, significativamente, os custos dos lançamentos, graças aos seus foguetões reutilizáveis. Com isto, criou argumentos para quebrar o monopólio da Lockheed Martin e da Boeing, conquistando contratos governamentais para missões espaciais de segurança nacional.

Facebook planeia transferências em criptomoeda no WhatsApp

O Facebook está a planear transferências no WhatsApp através de moeda virtual. Ao que tudo indica, inicialmente, o serviço vai centrar-se no mercado de envio de remessas de fundos na Índia e será um concorrente do Xoom (da PayPal), da WorldRemit e da Western Union.

O WhatsApp tem mais de 200 milhões de utilizadores na Índia e o país é líder mundial no envio de remessas de fundos (foram enviados 69 milhões de dólares em 2017). Pode ser, por isso, um mercado de teste relevante da tecnologia blockchain para o Facebook.

Além disso, a Índia é um mercado estratégico: possui 480 milhões de utilizadores de Internet, um número que deverá crescer para 737 milhões, em 2022.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

