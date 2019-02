MIT cria comprimido que liberta insulina

O MIT criou um comprimido inteligente que liberta insulina.

Chama-se SOMA e poderá substituir as agulhas utilizadas todos os dias por diabéticos.

Foi criado, no MIT, um comprimido inteligente que liberta doses de insulina, para substituir as injeções que os diabéticos do tipo 1 tomam todos os dias. Até agora, nenhum comprimido foi capaz de fazê-lo de forma eficaz porque as paredes do tracto digestivo criam uma “barreira”.

O comprimido do MIT é inovador porque tem uma agulha, que permite que a insulina ultrapasse esta “barreira”, e tem um formato, inspirado na tartaruga-leopardo, que lhe permite manter a posição certa dentro do estômago.

O comprimido ainda não está em comercialização, mas já foi testado em animais e conseguiu baixar os níveis de açúcar no sangue com a mesma eficácia do que as injeções. Além disso, percebeu-se que pode ser adaptado para libertar também outros medicamentos, que normalmente são injetados.

A investigação foi conduzida por uma equipa de investigadores do MIT, por Harvard e pela Novo Nordisk, a líder mundial na produção de insulina.

