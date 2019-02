Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Google testa realidade aumentada nos mapas

A Google começou a testar a funcionalidade de realidade aumentada no Google Maps que permite apontar a câmara do smartphone para prédios ou passeios e ver indicações de como chegar a pé a algum destino. As indicações virtuais podem ser setas, que apontam a direção para onde seguir, ou textos que indicam quantos passos se tem que dar até à próxima curva.

Para já, a funcionalidade só está disponível para Guias Locais, que normalmente são os primeiros a testar funcionalidades novas em troca de feedback para melhorar a aplicação.

Airbnb vai apostar nos transportes

Depois dos alojamentos e das experiências, o Airbnb vai apostar nos transportes. Pela primeira vez, contratou um Diretor Global para a divisão de Transportes. Fred Reid vai ser quem vai assumir o cargo: já foi CEO da Virgin America e, antes, era presidente de um programa de táxis aéreos autoguiados da Kitty Hawk.

O Airbnb está a tornar-se uma plataforma de viagens 360º que permite escolher onde ficar, o que fazer e, agora, como chegar ao destino. Com a contratação, poderá explorar formas de reinventar a experiência de viajar de avião, através de novas parcerias e serviços.

Amazon comprou startup de routers de Internet

A Amazon comprou a Eero, uma das startups líderes na venda de routers para melhorar a cobertura de Wi-Fi em casa. A Eero pode ajudar a melhorar a ligação entre colunas inteligentes Amazon Echo e outros objetos com que se pode interagir através da assistente virtual Alexa.

A estratégia da Amazon é permitir conectar e controlar os vários dispositivos da casa. Assim, pode alargar o acesso a serviços como o que permite dar autorização, à distância, aos estafetas para entrar em casa ou na garagem e deixar as encomendas.

Este tipo de serviço de serviço é exclusivo aos clientes do Amazon Prime, por isso, esta compra é, sobretudo, uma forma de melhorar a conveniência e “dominar” os últimos metros da distribuição.

Apple cria patente para abrir o carro com reconhecimento facial

A Apple publicou uma patente de um sistema que permite destrancar a porta do carro, através de reconhecimento facial, e que o interior do carro se ajuste a diferentes condutores. O documento refere também a possibilidade de partilhar chaves virtuais para dar, por exemplo, acesso a só algumas partes do carro.

O sistema pode ser bastante útil, no futuro, para identificar e permitir a entrada de passageiros num serviço de ride-sharing com carros autoguiados e também para confirmar o número de pessoas que, efetivamente, entra no carro.

A Apple está a desenvolver tecnologia para carros autoguiados, mas nunca confirmou a construção de um carro de marca própria. Seja como for, esta patente é um indício das ambições da Apple na área da mobilidade.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

