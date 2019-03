Instagram permite fazer compras nos posts

Por Nuno Ribeiro, Country Manager da FABERNOVEL

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

O Instagram está a testar, nos Estados Unidos, uma funcionalidade que permite fazer compras diretamente nos posts. A nova opção, Checkout, melhora a experiência, sobretudo, porque evita que os utilizadores sejam redirecionados para os sites das marcas para realizar a compra.

O Instagram fica com uma percentagem de cada transação que é feita e abre, assim, uma grande oportunidade de negócio no e-commerce.

A criação deste canal direto de compra pode vir também a tornar-se uma ameaça a todas as plataformas que permitem, por exemplo, a reserva de restaurantes ou de bilhetes.

A Google lançou o Stadia, um serviço de streaming de videojogos que permite jogar jogos exclusivos online em qualquer dispositivo.

O serviço vai ser suportado pela plataforma de streaming de vídeo do YouTube e pelo serviço de cloud da Google. Uma estratégia que pode ajudar no crescimento das duas unidades de negócio.

A indústria de videojogos é o novo alvo dos GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon): todos eles estão a preparar fortes entradas neste mercado que vale 180 mil milhões de dólares, por ano.

O Twitter lançou uma funcionalidade nova que permite aos utilizadores partilhar vídeos e fotografias de forma mais fácil.

A nova funcionalidade é uma extensão natural que pode tornar o Twitter mais relevante naquilo que é a partilha e pesquisa visual, que são bastante fortes nos serviços do Snapchat e do Instagram.

Além disso, pode ser interessante para impulsionar também o negócio de publicidade.

See it? Tweet it! Our updated camera is just a swipe away, so you get the shot fast. Rolling out to all of you over the next few days. pic.twitter.com/moOEFO2nQq

— Twitter (@Twitter) March 13, 2019