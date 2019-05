Por Sandra Lucas Ribeiro, COO na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®: as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Apple compra empresa de monitorização de asma

A Apple comprou a Tueo Health, uma startup que desenvolveu uma aplicação para monitorizar e detetar alterações na respiração de pessoas com asma, durante o sono, sobretudo focada em crianças.

Esta é mais uma solução que a Apple vai integrar no seu ecossistema de IOTs, tal como tem vindo a fazer com o Beddit (uma startup especializada na monitorização do sono, que a Apple comprou em 2017) ou, sobretudo, através do Apple Watch, que permite fazer eletrocardiogramas medicamente reconhecidos.

O valor da compra não foi divulgado, como tem vindo a ser hábito da Apple e esta é mais uma peça importante no puzzle da saúde, respondendo à promessa de Tim Cook, de que a maior contribuição da Apple para a humanidade, será na área da saúde.



Amazon testa pulseira que analisa emoções através da voz

A Amazon está a testar uma pulseira que integra a Alexa, a sua famosa assistente vocal, para identificar as emoções dos utilizadores através de uma análise de voz.

Ao detectar particularidades, como sinais de rouquidão ou de tosse, a Amazon pode criar uma nova alavanca de negócio para a área da saúde, isto porque consegue perceber, por exemplo, se é relevante sugerir um medicamento ou recomendar uma consulta.

Ainda não é claro até onde vão estes testes, ou se este wearable vai ser comercializado, mas é mais um indicador da forte intenção da Amazon de querer dar cartas nesta área.

Airbnb recomenda destinos com base na herança genética

O Airbnb fez uma parceria com a 23andMe, uma empresa americana que faz testes genéticos através da internet, em que o utilizador envia amostras por correio e os resultados são apresentados online.

Agora, o Aibnb prepara-se para recomendar destinos, precisamente, com base nos resultados relativos à herança genética.

As duas empresas já integraram esta nova opção nos seus serviços. Quando um cliente da 23andMe recebe um relatório online referente à sua ancestralidade, pode logo encontrar alojamentos e experiências no Airbnb que vão ao encontro das suas raízes.



Por exemplo, se um utilizador do Airbnb tem ascendência sul americana poderá receber sugestões de viagens para a Argentina, o México ou o Brasil.



Alibaba prepara nova emissão de ações na bolsa de Hong Kong

A Alibaba prepara-se para fazer uma nova emissão de ações na bolsa de Hong Kong, já no segundo semestre de 2019, através da qual espera captar 20 mil milhões de dólares.

Com esta nova abertura de capital, aproxima-se dos investidores chineses, diversifica canais de financiamento e aumenta a liquidez.

Além disso, é também um movimento estratégico que pode “desviar” o investimento de empresas rivais a Meituan, um “UberEats” chinês, ou a Tencent.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

