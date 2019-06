Por Nuno Ribeiro, Country Manager da FABERNOVEL Portugal

Spotify vai incluir podcasts exclusivos da autoria dos Obama

O Spotify fez uma parceria com a Higher Ground, uma produtora criada por Michelle e Barack Obama.

Com esta parceria, o Spotify garante conteúdos exclusivos com análise e opinião de duas figuras políticas relevantes a nível mundial e que irá certamente potenciar a captação de audiências para a sua plataforma.

Tudo indica que os primeiros episódios começarão a ser distribuídos no início de 2020.



Amazon lança novo cartão de crédito

A Amazon lançou um novo cartão de crédito nos EUA, com um cash back de 5% nas compras feitas na Amazon para clientes do serviço de subscrição Amazon Prime.

A adesão implica que os titulares façam um depósito de segurança, reembolsável, e é este o valor que define o limite de crédito do cartão.

Esta novidade faz parte do programa Amazon Credit Builder, criado em parceria com a empresa de serviços financeiros Synchrony Financial, que inclui também ferramentas e dicas para melhorar a literacia financeira.



Didi expande operações na América Latina

A Didi, a empresa de ride-sharing chinesa que integrou a operação da Uber na China,iniciou operações no Chile e na Colômbia, reforçando assim a operação na América Latina, em que já estava presente no Brasil e no México.

O reforço do posicionamento nesta região é mais um passo na estratégia de expansão internacional para continuar a impulsionar o seu crescimento e uma clara tentativa de ganhar quota de mercado à Uber.



Apple prepara-se para comprar Drive.ai

A Apple está a avaliar a compra da Drive.ai, uma startup especializada em inteligência artificial para carros autoguiados, que foi avaliada em 200 milhões de dólares, em 2017.

Também 2017, numa entrevista à Bloomberg Tim Cook confirmou que a Apple está focada no desenvolvimento de software para carros autoguiados, sem revelar muitos detalhes deixou no ar que que a Apple está a preparar um ecossistema na área da mobilidade que junta hardware, software e serviços.



