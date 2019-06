Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Facebook vai lançar criptomoeda

O Facebook vai lançar, no início de 2020, a Libra, uma criptomoeda que permitirá pagamentos e transferências em todo o mundo, sem custos.

A Libra Association é o consórcio que integra as empresas que se associaram a este projeto, liderado pelo Facebook e que tem, para já, 28 empresas, entre as quais a Visa, a Mastercard, a PayPal, a Uber, o eBay, o Spotify e a Farfetch. O objetivo é que possa vir alargar a 100 empresas.

O desafio é enorme, pois terá pela frente alguns Estados e bancos centrais a tentarem travar o seu desenvolvimento. No entanto, os 2,4 mil milhões de utilizadores ativos do Facebook, a que se somam também os utilizadores das empresas da Libra Association, são um fator determinante para garantir uma forte adesão a esta nova moeda no dia-a-dia.





Airbnb alarga oferta de experiências de viagem

O Airbnb lançou o Adventures, uma nova oferta focada em experiências radicais, criada através de parcerias com empresas e anfitriões em vários destinos.

Este é um serviço que promove o aumento da oferta do Airbnb, que lançou também recentemente a reserva de voos e hotéis, tornando-se assim uma one-stop shop para quem quer viajar.



Netflix lança videojogos das suas séries

O Netflix anunciou o lançamento de dois videojogos baseados nas séries originais “Stranger Things” e “The Dark Crystal: Age of Resistance”, que vão estar disponíveis em consolas e também em computadores.

Os títulos e os personagens vão ser licenciados a estúdios externos, que vão desenvolver os videojogos.

Este é mais um passo do Netflix no sentido de se transformar num império de conteúdos multimédia, alargando a experiência para os fãs destas séries com novos formatos de entretenimento e criando novas fontes de receita.



Alipay integra Apps de ride-sharing internacionais

A Alipay, a maior plataforma de pagamentos chinesa que é detida pelo grupo Alibaba, vai permitir aceder, diretamente, a aplicações de ride-sharing estrangeiras, em 10 países.

Com esta integração, o pagamento também vai poder ser feito através da Alipay em moeda chinesa facilitando assim a experiência dos utilizadores, maioritariamente chineses, que viajam para outros países.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

Slack, the future workplace

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Que tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL: