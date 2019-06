Por Nuno Ribeiro, Country Manager da FABERNOVEL Portugal

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Apple Pay chega a Portugal

O Apple Pay já está disponível em Portugal, para já, apenas nos serviços das startups fintech Revolut e Monese e do banco online N26.

É de esperar que, em breve, os bancos portugueses permitam também associar os seus cartões ao Apple Pay.

O serviço é compatível com os terminais que já aceitam a tecnologia contactless para pagamento em loja, e também é possível utilizar o Apple Pay para o pagamento em lojas e serviços online.



Amazon lança loja online para profissionais da indústria de beleza

A Amazon Business lançou uma loja online para a venda de produtos de várias marcas a profissionais da indústria de beleza, como cabeleireiros e esteticistas.

Com a inclusão desta categoria, a Amazon reforça o seu posicionamento no mercado B2B de produtos de beleza.

A vasta seleção, o preço competitivo e a rapidez de entrega são fortes argumentos para atrair as empresas e profissionais a comprar na sua plataforma.



YouTube permite testar cosmética virtualmente

O YouTube lançou a AR Beauty Try-On, uma nova funcionalidade de realidade aumentada que permite testar, virtualmente, produtos de cosmética exibidos em tutoriais.

Esta funcionalidade é disponibilizada através da plataforma Famebit by YouTube, destinada a influencers, e permite efetuar diretamente no vídeo a compra dos produtos.

Este é mais um investimento da Google para impulsionar o negócio de e-commerce e de publicidade, aproveitando a forte audiência e envolvimento dos utilizadores do YouTube.



Slack entra em bolsa

O Slack entrou em bolsa e atingiu, no primeiro dia, uma valorização de quase 20 mil milhões de dólares (quase o triplo da última valorização).

Depois do Spotify, o Slack é a segunda empresa a optar por uma entrada direta, permitindo aos investidores iniciais vender as suas ações, sem captar investimento para a empresa.

O Slack é um interessante caso e foi objeto do recente estudo da FABERNOVEL Slack, the future workplace, que explora as três estratégias que explicam o segredo do sucesso do Slack.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

Slack, the future workplace

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Que tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL: