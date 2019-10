Uber lança App de trabalhos temporários

Por Sandra Lucas Ribeiro, COO da FABERNOVEL Portugal

A Uber lançou a Uber Works. É o modelo que já conhecemos de agregação da procura e da oferta, desta vez, para ligar freelancers a empresas. As ofertas de trabalho temporário são várias, como para restaurantes, bares e eventos.

Tal como na Uber, a App regista a hora de entrada, de saída e de descanso do colaborador e, claro, não dispensa a avaliação 5 estrelas, assim que é concluída a prestação do serviço.

Para já, só está disponível para testes em Chicago, nos Estados Unidos.

A SpaceX, a empresa de exploração espacial liderada por Elon Musk, apresentou a Starship, uma nave espacial reutilizável que vai permitir fazer viagens tripuladas à Lua e a Marte, bem como o transporte de cargas de grande porte.

A Starship promete também revolucionar viagens entre cidades: uma viagem entre Nova Iorque e Xangai poderá demorar apenas 40 minutos, por exemplo.

E se pensa que isto tudo é ficção científica, saiba que o objetivo da SpaceX é colocar esta nave em órbita daqui a 6 meses e começar a fazer voos de teste tripulados dentro de 1 ano.

Starship serves as a large, long-duration spacecraft capable of carrying passengers or cargo to Earth orbit, planetary destinations, and between destinations on Earth pic.twitter.com/NoNoOjBW50

