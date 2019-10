Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Amazon entra em Singapura

A Amazon iniciou operação em Singapura, uma estreia no Sudoeste Asiático que permitirá alargar a oferta de produtos internacionais e de produtos de pequenas e médias empresas locais.

Esta é também uma oportunidade para acelerar o crescimento da base de utilizadores do serviço de subscrição Amazon Prime.

O reforço do posicionamento no Sudoeste Asiático mostra uma intenção clara de conquistar quota de mercado a rivais como a Lazada, uma plataforma de e-commerce do grupo chinês Alibaba.

Tinder lança série original e interativa

A App de encontros Tinder lançou a “Swipe Night”, uma série original interativa que permite aos utilizadores tomar decisões que influenciam o desenrolar da história.

As escolhas individuais são uma fonte de informação que permitirá efetuar o “match” entre utilizadores.

Este investimento no entretenimento é mais um bom exemplo de como o Tinder continua a inovar para melhorar a experiência e para criar um maior envolvimento.

Google Lens indica sugestões de looks

A App de reconhecimento de imagem Google Lens tem uma nova opção, chamada “Style Ideas”, que permite apontar a câmara do smartphone para peças de vestuário e ver imagens de looks criados por outras pessoas com essas roupas.

Também é possível efetuar screenshots de imagens nos media sociais e utilizar o Lens, através do Google Photos, para se inspirar noutros outfits.

A novidade faz parte da estratégia da Google para potenciar as compras online através da pesquisa, incluindo novas funcionalidades no Google Shopping, como sugestões automáticas de re-encomenda de produtos, alertas de descidas de preços e um serviço integrado de entrega de encomendas.

GrabFood expande rede de cozinhas partilhadas

O serviço GrabFood, de entrega de refeições da Super App indonésia Grab, vai expandir a sua rede de cozinhas partilhadas para a Tailândia, Vietname, Filipinas e Singapura.

O objetivo é ter mais de 50 GrabKitchens a operar em 5 mercados do Sudoeste Asiático até ao final de 2019.

Estas cozinhas pretendem responder ao aumento da procura de refeições on-demand e permitem otimizar custos e efetuar entregas com maior rapidez, pelo facto de centralizarem a produção num único local.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

Slack, the future workplace

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Que tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL: