Por Nuno Ribeiro, Country Manager da FABERNOVEL Portugal

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Apple registou patente para monitorizar Parkinson

A Apple registou uma nova patente para o Apple Watch para incluir sensores que vão permitir aos seus utilizadores monitorizar os sintomas de Parkinson, com a possibilidade de partilhar estes dados com os médicos para que consigam uma maior personalização do tratamento.

Estes sensores serão capazes de detetar os movimentos involuntários típicos desta doença.

Só em Portugal, estima-se que existem cerca de 20 mil doentes com Parkinson e todos os anos há cerca de dois mil novos casos.

Se esta patente for disponibilizada, o Apple Watch reforçará o seu posicionamento como um dispositivo relevante na área da saúde.

Amazon vai ajudar a NFL no tratamento de lesões

A Amazon Web Services alargou a parceria que já tinha com a Liga de Futebol Americano NFL para ajudar a melhor identificar os tipos de lesões e os tratamentos mais adequados para os atletas.

A tecnologia da Amazon vai permitir simular várias situações de jogo, numa plataforma digital, para entender como se dão as lesões e como podem os atletas recuperar mais rapidamente.

As simulações são feitas com base em cenários de jogos reais, recolhidos através de imagens de vídeo e analisados através de inteligência artificial.

Grab lança GrabPay Card

A Grab, uma das Super Apps mais relevantes do Sudeste Asiático com serviços de ride-sharing e encomenda de refeições, lançou um cartão de débito, que está associado à carteira digital GrabPay.

O GrabPay Card é um cartão físico e também um cartão digital que permite integração com a plataforma de pagamentos Samsung Pay, disponível para os smartphones da marca e que permite pagamentos contacless em loja.

Para já, o cartão só está disponível em Singapura. Em 2020, vai ser lançado em mais países.



Tencent lança novas Apps sociais

A chinesa Tencent lançou a YouJi, uma nova App de social media, com o slogan “registe a sua vida real”.

Como é normal nestas plataformas sociais, a YouJi permite aos utilizadores partilhar imagens e vídeos com amigos e inclui um fórum onde é possível acompanhar os “temas do dia” em diferentes áreas e também conhecer outros utilizadores nesta plataforma.

A Tencent está a aumentar o seu portfólio de aplicações sociais. Para além da YouJi, lançou também outras duas aplicações de encontros, a Maohu, que permite videochat, e a Quingliao, semelhante ao Tinder.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

