Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Apple: um 2019 histórico nos serviços

A Apple divulgou alguns números de receitas de 2019 da AppStore, que atingiu o valor recorde de 1,42 mil milhões de dólares entre a véspera de Natal e a véspera de ano novo.

Também no dia 1 de janeiro, foi atingido um novo recorde com as vendas da App Store a chegar aos 386 milhões de dólares, num único dia.

Outro dos destaques de 2019 vai para a Apple TV+, que se tornou o primeiro serviço de de streaming de vídeo em que no ano em que estreou recebeu múltiplas nomeações para os Globos de Ouro e para os prémios Screen Actors Guild.



Amazon vai lançar plataforma para marcas de luxo

A Amazon está a planear o lançamento de uma plataforma global dedicada exclusivamente a marcas de moda no segmento de luxo.

As marcas vão poder gerir diretamente as suas lojas na Amazon, personaliza-las com a sua imagem, definir o catálogo de produtos e definir o preço de venda.

Desta forma, a Amazon vai permitir às marcas preservar a sua própria identidade e exclusividade, num movimento estratégico semelhante ao da Alibaba, na China, que lançou o Luxury Pavilion, dentro do marketplace Tmall.

O lançamento desta nova plataforma da Amazon está previsto para este ano, nos Estados Unidos.



Netflix faz parceria com o ministério da educação e cultura da Indonésia

O Netflix fez uma parceria, de 1 milhão de dólares, com o ministério da educação e da cultura da Indonésia para acelerar a produção de filmes.

A parceria inclui workshops de técnicas de escrita e formação em produção e pós-produção que vão permitir a produtores e argumentistas indonésios aumentar os conhecimentos no desenvolvimento de conteúdos locais.

Depois da formação, será realizado um concurso que vai premiar as melhores histórias que vão ser utilizadas para a produção de filmes.

Este investimento é uma forma do Netflix se aproximar dos talentos locais, reforçar o seu posicionamento no sudoeste asiático e testar a área de formação e educação na sua plataforma.



Grab e Singtel pedem licença bancária em Singapura

A Grab, uma Super App do Sudeste Asiático, e a operadora de telecomunicações Singtel submeteram um pedido de licença bancária, em Singapura, para o lançamento de um banco 100% digital.

O consórcio prevê que a Grab tenha uma participação de 60% e a Singtel de 40%.

O objetivo deste novo banco digital é atrair utilizadores nativos do digital e pequenas e médias empresas que têm dificuldade em aceder a crédito.

Este é mais um reforço do investimento da Grab no setor financeiro, depois de ter feito mais de 60 parcerias com instituições financeiras para incluir na App o acesso a empréstimos e seguros.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

