Por Sandra Lucas Ribeiro, COO na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Uber lança serviço de estafetas em Portugal

A Uber lançou, em Portugal, o Uber Connect, um novo serviço de estafetas que permite aos utilizadores enviar qualquer coisa a familiares ou amigos, desde um bolo de aniversário, a um livro ou um ramo de flores.

Através da aplicação, tanto o remetente como o destinatário da encomenda podem acompanhar a entrega em tempo real.

Neste momento, o serviço está disponível em 8 cidades portuguesas, incluindo Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro e Évora.



JD.com vai entrar na bolsa de Hong Kong

A plataforma de e-commerce chinesa JD.com vai estrear-se na bolsa de Hong-Kong e antecipa-se que vá ser uma das maiores entradas em bolsa deste ano.

A empresa espera captar cerca de 4 mil milhões de dólares que vão ser investidos em tecnologia para otimizar a cadeia de distribuição.

Com esta entrada, a JD vai passar a estar cotada em Hong Kong, para além dos Estados Unidos onde já estava cotada.



Receita da Zoom cresce 169%

A pandemia teve um efeito multiplicador não só na utilização como nos resultados da plataforma de videoconferências Zoom, com receitas que registaram um crescimento de 169% para os 328 milhões de dólares no primeiro trimestre, comparando com o mesmo período do ano passado. O lucro foi de 27 milhões de dólares.

Este foi um crescimento muito forte, sobretudo no segmento empresarial. Em termos de clientes, a Zoom tem agora 265, 400 clientes de empresas com mais de 10 colaboradores, ou seja um crescimento de 354% em relação ao mesmo período do ano passado.

Ao longo destes últimos meses, as ações da empresa têm vindo a subir, o mesmo aconteceu após a divulgação de resultados, com as ações a subirem 6,6% no dia seguinte.



Slack fica abaixo das expectativas no 1º trimestre

A receita da plataforma de comunicação para empresas Slack cresceu para 202 milhões de dólares, no primeiro trimestre, o que representa um aumento de 50%, comparando com o mesmo trimestre do ano passado.

A empresa alcançou um recorde de 12 mil novos clientes pagantes nos primeiros 3 meses do ano. Tudo somado, tem um total de 122 mil clientes pagantes, ou seja +28%, e agora conta também com a a Amazon e a Verizon como clientes.

Apesar destes bons resultados, ficaram abaixo das expectativas e por isso as ações do Slack cairam 17% após a apresentação dos resultados.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

