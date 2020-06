Por Nuno Ribeiro, Portugal General Manager da FABERNOVEL

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

WhatsApp lança pagamentos no Brasil

O WhatsApp passou a permitir enviar dinheiro e fazer pagamentos no Brasil.

O sistema é suportado pela carteira virtual Facebook Pay e, nesta primeira fase, será possível associar os cartões de crédito e de débito do Banco do Brasil, do banco digital Nubank e da Sicredi que é a primeira instituição financeira cooperativa no Brasil.

Para os utilizadores, o serviço é gratuito, enquanto às empresas é cobrada uma comissão de 3,99% pelos pagamentos recebidos.

O Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp, com 120 milhões de utilizadores, o que pode ser um fator determinante para garantir uma forte adesão ao serviço.

Just Eat Takeaway e Grubhub anunciam fusão

As empresas de entrega de refeições Just Eat Takeaway e Grubhub vão avançar com uma fusão.

Esta fusão valorizou a americana Grubhub em 7,3 mil milhões de dólares, que a somar aos 12 mil milhões de dólares de capitalização bolsista da Just Eat Takeaway ficará com uma possível capitalização bolsista próxima dos 20 mil milhões de dólares.

Em relação ao número de utilizadores poderão ultrapassar os 70 milhões de utilizadores em todo o mundo.

Em conjunto, as duas empresas entregaram em 2019, cerca de 600 milhões de encomenda.

A concretizar-se esta fusão, a nova empresa tornar-se-á a maior empresa de entrega de refeições fora da China e reforçará a tendência de consolidação neste mercado.



Careem lança super aplicação no Médio Oriente

A Careem, uma subsidiária da Uber sediada no Médio Oriente, lançou uma super aplicação que agrega serviços financeiros, de mobilidade, de encomenda de refeições e de compras de supermercado.

Através deste movimento estratégico, a Careem está a criar um ecossistema integrado de serviços para dar resposta a todas as necessidades do dia a dia e que está centrado numa solução de pagamentos própria, a Careem Pay.

Esta super app vai estar disponível em mais de 100 cidades de 13 países do Médio Oriente e África.



Uber lança Uber Cash em África

A Uber lançou a carteira digital Uber Cash em África, em parceria com a startup de serviços financeiros Flutterwave.

Os utilizadores vão poder adicionar fundos a esta carteira através da rede de parceiros de serviços de remessas.

A Uber Cash para além de melhorar a experiência de pagamento no ecossistema de serviços da Uber será também uma forma de diminuir a utilização de dinheiro físico em tempo de pandemia.

Inicialmente, o Uber Cash vai estar disponível na África do Sul, Quénia, Nigéria, Gana, Uganda, Costa do Marfim e Tanzânia.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

