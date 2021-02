Subscreva o nosso podcast em:

Google Maps permite pagar estacionamento e transportes públicos

O Google Maps passou a permitir pagar o estacionamento e comprar bilhetes de transportes públicos diretamente na aplicação. O pagamento é feito via Google Pay.

A novidade é resultado de uma parceria com a Passport e com a ParkMobile, duas empresas de software para a mobilidade urbana.

Para já, as novas funcionalidades só estão disponíveis nos Estados Unidos, mas o objetivo é alargar a mais mercados.

Facebook planeia lançar smartwatch

O Facebook está a planear lançar um smartwatch que vai permitir enviar mensagens através dos serviços de messaging do Messenger, WhatsApp e Instagram e monitorizar a atividade física. Tudo indica que este smartwatch pode chegar ao mercado no próximo ano.

A Apple e a Google controlam a relação com os utilizadores nos smartphones (através do iOS e do Android) e esta tem sido uma preocupação para o Facebook, reforçada, agora, com as alterações à política de privacidade no sistema operativo iOS da Apple, que poderão prejudicar o negócio de publicidade do Facebook.

Esta preocupação justifica o investimento do Facebook em hardware, incluindo a compra da Oculus, o lançamento dos dispositivos conectados Portal e, agora, o possível lançamento de um smartwatch.

Shopify integra serviço de pagamento no Facebook e Instagram

A plataforma de serviços de e-commerce para PME Shopify vai permitir integrar o seu serviço de pagamento no Facebook e no Instagram.

Com esta novidade, os comerciantes que utilizam a plataforma da Shopify e que vendem no Facebook e no Instagram passam a poder disponibilizar o Shop Pay da Shopify como meio de pagamento.

Porque é que isto é importante? Com a pandemia, muitos negócios estão a utilizar as plataformas digitais como “bóia de salvação” e esta é uma oportunidade para expandir o serviço de pagamento da Shopify, que, em 2020, foi utilizado para o pagamento de 137 milhões de encomendas.

