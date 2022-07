Receitas da Tesla crescem 42%

A Tesla apresentou receitas de 16.93 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2022. Um crescimento de 42%, comparado com o mesmo período do ano passado. O lucro operacional cresceu 88% para 2.5 mil milhões de dólares.

Estes resultados são consequência dos quase 255 mil carros vendidos em todo o mundo no 2º trimestre deste ano, apesar dos constrangimentos na cadeia de distribuição.

A Tesla anunciou também que vendeu 75% dos bitcoins que tinha em carteira, o que resultou num encaixe de 936 milhões de dólares. Com esta informação, a criptomoeda caiu 1,6%.

Receitas da Netflix crescem 9%

A Netflix apresentou receitas de 7.87 mil milhões de dólares no 2º trimestre de 2022, o que representa um crescimento de 9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Perdeu quase 1 milhão de subscritores no trimestre e tem agora 220 milhões de subscritores em todo o mundo.

Com o objetivo de atrair novos clientes, o novo plano de subscrição com publicidade e mais barato vai estar disponível no início de 2023.

Esta apresentação de resultados fica também marcada pelas declarações do CEO da Netflix, Reed Hastings, que está convicto de que a televisão linear vai morrer dentro de 5 a 10 anos.

Amazon comprou One Medical

A Amazon anunciou a compra da empresa americana One Medical por 3 .9 mil milhões de dólares.

Centrada nos cuidados de saúde primários, a One Medical combina o melhor de dois mundos: consultas virtuais e consultas presenciais, simplificando a experiência. Por exemplo, através da aplicação é possível pedir receitas médicas e trocar mensagens facilmente com profissionais de saúde.

Com esta aquisição, a Amazon reforça o posicionamento da Amazon Care, que também presta cuidados de forma remota e presencial.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.