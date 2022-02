Reckon.ai: a startup portuguesa que facilita as idas ao supermercado

Pode subscrever os canais de vídeo do Supertoast no:

YouTube | Apple Podcasts | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

A startup portuguesa Reckon desenvolveu uma solução de inteligência artificial, que permite uma experiência “grab and go” em lojas, sem passar por filas nas caixas de pagamento.

Esta solução tecnológica foi implementada numa loja da cadeia Pingo Doce.

Fundada em 2017 por Ana Pinto e Paulo Ribeiro, a Reckon tem como objetivo ajudar os retalhistas tradicionais a melhorar a experiência dos clientes e a competir com lojas de retalhistas tecnologicamente mais avançados, como é o caso, por exemplo, da Amazon Go.

Esta startup portuguesa desenvolveu uma solução de inteligência artificial e visão computacional, que permite uma experiência “grab and go”, sem passar por filas nas caixas de pagamento.

Esta solução combina um expositor com câmaras e sensores de peso integrados. Desta forma, determina todos os produtos que são retirados e identifica as movimentações do cliente. É possível, ainda, reconhecer e controlar todos os artigos que estão disponíveis, para saber o seu stock em tempo real.

A tecnologia desenvolvida pela Reckon combina diversos algoritmos de inteligência artificial que podem ser rapidamente escaláveis e que conseguem alcançar maior precisão na prevenção de fraude.

O Pingo Doce da Nova School of Business and Economics foi a primeira implementação da tecnologia Reckon.ai. Para comprar neste supermercado, só precisa de ter a App “Pingo Doce & Go” instalada no seu smartphone, com um cartão de débito ou crédito associado, e a tecnologia da Reckon faz o resto.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Acompanhe as últimas atualizações nos nossos media sociais:



Se a inteligência artificial é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL: