Quem é Jim Collins?

O que faz as grandes empresas funcionarem? Pode uma boa empresa tornar-se uma grande empresa? Se sim, como?

Motivado por uma enorme curiosidade e anseio em responder a estas questões, Jim Collins dedicou mais de um quarto de século a investigações rigorosas sobre o comportamento de grandes empresas. Tornou-se conselheiro e formador de líderes nos setores empresarial e social e autor/coautor de uma série de livros que venderam no total mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo.

Jim Collins começou a sua carreira de investigação e ensino na Stanford Graduate School of Business, onde, em 1992, foi premiado com o Distinguished Teaching Award. Poucos anos depois, em 1995, fundou um laboratório de gestão em Boulder, no Colorado, onde realiza as suas investigações e interage com inúmeros CEOs e equipas de liderança.

Além do seu trabalho no setor empresarial, Jim tem uma paixão por aprender e ensinar nos setores sociais, incluindo na educação, saúde, governança, organizações religiosas, iniciativas sociais e organizações sem fins lucrativos orientadas a causas. Em 2017, foi considerado pela Forbes uma das “100 Greatest Living Business Minds”.

Good to Great (De Bom a Excelente), o seu bestseller, examina a razão pela qual algumas empresas dão o salto de bom para excelente e outras não. Este livro é o resultado de uma investigação que durou cerca de 5 anos e onde 1.435 (boas) empresas foram rigorosamente analisadas. Good to Great mostra que a grandeza não é uma função das circunstâncias, mas principalmente uma questão de escolha consciente e disciplina. Neste livro são apresentados e discutidos um conjunto de conceitos como: ‘Liderança de Nível 5’, ‘Primeiro quem, depois o quê’ (que aborda a importância de primeiro colocar as pessoas certas no “autocarro”, e, só depois disso, descobrir qual a direção a seguir), o ‘Conceito Ouriço’ e o ’Flywheel’.

Bulit to Last (De Excelente a Líder), em coautoria com Jerry Porras, desvenda porque é que algumas empresas permanecem visionárias por gerações. Apesar de ter sido publicado anos antes de Good to Great, funciona como a sequela perfeita. Baseado num projeto de investigação na Stanford Graduate School of Business, este livro investiga a questão: “Porque é que algumas empresas são capazes de se tornar e permanecer visionárias durante várias gerações de líderes, ao longo de décadas e até mesmo séculos?”. Entre as descoberta estão os seguintes conceitos: ‘Preservar o núcleo/Estimular o progresso’, ‘BHAGs’ (Big Hairy Audacious Goals) e o ‘Genius of the AND’. Assim como Good to Great, Built to Last compara grandes empresas com boas empresas durante épocas específicas da história, questionando o que é que sistematicamente distingue as grandes empresas das medianas.

How the Mighty Fall (Como as Grandes Empresas Caem) investiga como grandes empresas se podem autodestruir, enquanto Great by Choice (Vencedoras por Opção), em coautoria com Morten T. Hansen, revela os comportamentos de liderança para prosperar no caos e na incerteza. Jim também publicou duas monografias que estendem as ideias do seu livro principal: Good to Great and the Social Sectors e Turning the Flywheel. O seu livro mais recente é BE 2.0 (Beyond Entrepreneurship 2.0), uma atualização ambiciosa do seu primeiro livro, Beyond Entrepreneurship: Turning Your Business into an Enduring Great Company, escrito em coautoria com William C. Lazier. Nesta mais recente publicação, Jim retoma o seu foco original em empresas pequenas e empreendedoras e homenageia o seu coautor e mentor Bill Lazier.

Jim Collins tem um site oficial onde reúne artigos, ferramentas, vídeos e áudios que derivam dos seus livros e investigações. No site, pode encontrar vídeos sumários e explicativos dos diversos conceitos abordados pelo autor ao longo dos seus livros e, até mesmo, in-depth teaching moments, vídeos onde o próprio Jim Collins explica em profundidade um conceito específico. Uma verdadeira aula de gestão e liderança!

Além disso, é possível também encontrar os episódios dos vários podcats onde Jim já participou.

Nesta Weekend, convido a investigar as ideias de Jim Collins em http://www.jimcollins.com e a ouvi-lo no podcast Dare to Lead apresentado por Brené Brown.

Bom fim de semana!