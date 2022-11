A Condense desenvolveu uma solução que permite o livestream de atuações de música no metaverso.

As atuações musicais no metaverso estão a ganhar popularidade e startups como a Condense estão a acelerar esta tendência. Esta startup britânica desenvolveu uma solução que permite o livestream de atuações de música e de desporto no metaverso.

Isto é possível com uma infraestrutura própria de streaming que, através de visão computacional, permite gravar em estúdio as performances e convertê-las, em tempo real, num vídeo 3D transmitido em direto.

Dispensando a necessidade de utilizar óculos de realidade virtual, estas atuações são transmitidas diretamente para os mundos virtuais em várias plataforma​s.

Nesta nova experiência de entretenimento, os fãs podem movimentar-se na plateia com os seus avatares e interagir com os artistas. Por exemplo, para pedir que toquem uma música em particular e os artistas podem responder em tempo real.

Desde que foi fundada em 2019, a Condense já captou 4.5 milhões de dólares de investidores como a LocalGlobe e Tom Blomfield, cofundador do banco digital Monzo.