O candeeiro de teto inteligente da Nobi monitoriza pessoas seniores em casa, lares e hospitais.

Utilizando inteligência artificial, o candeeiro permite detetar quedas e notifica automaticamente os cuidadores.

A startup belga Nobi desenvolveu um candeeiro de teto inteligente para monitorizar pessoas seniores, quer seja em casa, em lares e hospitais.

A solução é simples: através de uma câmara e de sensores, todos os movimentos são captados e analisados por inteligência artificial. Se for identificada uma situação fora do normal, como uma queda, é utilizado o microfone do candeeiro para comunicar com quem está na casa e se não houver resposta é enviada de imediato uma notificação, com uma fotografia, aos cuidadores ou familiares através da App da Nobi.

O candeeiro ajuda também a prevenir quedas e evitar a desorientação. Por exemplo, à noite, acende automaticamente a luz, com baixa intensidade, se detetar que a pessoa acordou e ilumina totalmente a divisão se detetar que se levantou.

O Nobi monitoriza também a respiração e sintomas, como, por exemplo, tosse.

Desde que foi fundada em 2018, a Nobi já captou 13 milhões de euros.