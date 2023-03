A Ravin utiliza inteligência artificial para automatizar o processo de inspeção de carros e torná-lo mais rápido e eficiente.

Até agora, as agências de aluguer de carros e as concessionárias fazem presencialmente inspeções para detectar danos nos veículos. A startup britânica Ravin propõe-se transformar esta experiência utilizando inteligência artificial para automatizar o processo de inspeção e torná-lo mais rápido e eficiente.

A solução baseia-se num scan completo aos veículos para identificar com elevada precisão qualquer dano. Esta avaliação é feita com recurso a câmaras de vigilância, nos pontos de recolha e entrega dos veículos, e também com recurso a vídeos efectuados por smartphone.

Com base na análise 360 graus dos veículos, é gerado automaticamente um relatório completo do estado do veículo, com indicação da gravidade dos danos e a estimativa do preço de reparação.

A solução tecnológica da Ravin pode ser relevante não só para acelerar as inspeções periódicas obrigatórias mas também a avaliação de danos após um acidente.

O software está a ser utilizado por fornecedores de automóveis, por seguradoras (como a belga KBC) e empresas de aluguer de automóveis (como a Avis).

Desde que foi fundada em 2018, a Ravin já captou 30 milhões de dólares. e tem como investidores a KAR Global, a PICO Venture Partners, a FM Capital e a Shell Ventures.