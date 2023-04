O RadioGPT é software com inteligência artificial que automatiza as emissões de rádio.

A inteligência artificial consegue ter sentido de humor e contar pequenas histórias sobre os artistas e músicas que estão a passar.

Uma rádio 100% animada e gerida por inteligência artificial é a proposta da Futuri Media com a RadioGPT. Destinado a empresas de media, este software com inteligência artificial automatiza as emissões de rádio.

A RadioGPT também personaliza conteúdos localmente, com atualizações em tempo real de notícias, trânsito e do estado do tempo.

As emissões são depois conduzidas por vozes criadas também por inteligência artificial ou em alternativa, as rádios podem recriar as vozes dos seus locutores.

Para demonstrar o potencial desta solução, a Futuri Media partilhou uma amostra que permite ouvir a RadioGPT, com músicas e notícias apresentadas por inteligência artificial. Pode ouvir aqui.

Apesar de termos ficado surpreendidos com a qualidade da RadioGPT, continuamos a preferir os animadores da nossa Rádio Marginal.