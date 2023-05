O laboratório de investigação MidJourney desenvolveu um software que produz imagens com uma qualidade que se confunde com fotos reais.

Para cada pedido, são apresentadas diferentes criações e é possível fazer ajustes para melhorar o nível de detalhe.

Utilizando inteligência artificial, todas as imagens são geradas com base numa descrição escrita feita pelos utilizadores.

Para utilizar este serviço é preciso ter uma conta na Discord, uma plataforma social que a MidJourney utiliza como canal de distribuição.

O software da Midjourney conquistou 1 milhão de utilizadores nos primeiros cinco meses após o lançamento.

O serviço está disponível através de três planos de subscrição, com o plano base a partir de 10 dólares por mês.

A Midjourney lançou também uma revista, onde publica todos os meses entrevistas e, claro, as melhores criações de artes visuais da sua inteligência artificial.