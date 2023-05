O espaço do MEO no metaverso cresceu e transformou-se numa cidade que permite agora descobrir também as soluções do MEO Empresas.

O espaço metaverso do MEO foi desenhado e desenvolvido pela Instinct.

O espaço do MEO no metaverso cresceu e transformou-se numa cidade, com novas áreas e mais novidades para oferecer aos visitantes.

Logo à entrada, um avatar dá-lhe as boas vindas, ao lado de um mapa que exibe todas as áreas e o local dos portais de acesso a outros espaços Metaverso do grupo Altice, como a Casa MEO e a Fundação Altice. Neste novo espaço, o jardim foi melhorado e os avatares podem descansar nos baloiços, ver a agenda dos festivais de verão e contemplar a vista 360 graus no balão de ar quente.

Para além da pop-up store e casa MEO, em que se pode ver produtos e clicar para os comprar, agora também é possível descobrir as soluções do MEO Empresas, quer seja no edifício da Clínica da Vila, do Futebol Café ou do Grande Hotel.

Também o edifício MEO Empresas funciona como um showroom, com informação sobre soluções como o “Office Pack” no piso de co-work e a solução “Global Wi-Fi” no terraço.

No exterior do edifício, estão as soluções MEO para a gestão de resíduos, gestão de frotas e para o carregamento de veículos elétricos. Uma das novidades deste novo espaço metaverso do MEO é a interação com objetos, onde é possível, por exemplo, conduzir um dos carros.

O espaço metaverso do MEO foi desenhado e desenvolvido pela Instinct.

Para aceder, basta ir ao site meo.pt/metaverso através do computador, do smartphone ou de uns óculos de realidade virtual.