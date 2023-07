A Omni One é uma plataforma circular que pode ser colocada na sala para permitir aos jogadores movimentarem-se e queimarem calorias enquanto estão a jogar videojogos em realidade virtual.

Este sistema de entretenimento inclui também uns óculos de realidade virtual e o acesso a uma loja de videojogos online.

A Virtuix está a tornar o gaming mais imersivo, com um cruzamento entre videojogos e atividade física. Esta startup americana criou o Omni One, uma solução que permite aos jogadores movimentarem-se e queimarem calorias enquanto estão a jogar videojogos em realidade virtual.

Isto é possível através de uma plataforma circular que pode ser transportada para qualquer divisão da casa e que funciona de forma semelhante a uma passadeira de corrida. Esta plataforma acompanha os movimentos do jogador, permitindo-lhe caminhar, correr e mesmo saltar. E todos os movimentos do jogador são replicados no videojogo, o que torna a experiência mais imersiva.

Para garantir uma liberdade de movimentos de 360 graus em segurança, o equipamento tem um braço vertical que prende o jogador pelas costas e pela cintura enquanto está a jogar.

Este sistema de entretenimento inclui também uns óculos de realidade virtual e o acesso a uma loja de videojogos online.

A Virtuix já iniciou a venda do Omni One à comunidade de investidores e planeia abrir as vendas ao público em 2024.

A startup já captou 48 milhões de dólares de investidores como Mark Cuban, Scout Ventures e Maveron.