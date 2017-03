Elon Musk está a investir na Neuralink, uma nova startup que pretende ligar computadores ao cérebro, para evitar que os humanos se tornem “obsoletos” na Era da inteligência artificial.

Através desta tecnologia, é possível que no futuro, com a colocação de pequeno eléctrodos no cérebro, possa ser feito o upload e download de informação. Mas, a curto prazo, o objetivo é que a tecnologia seja utilizada no tratamento de pessoas com doenças do foro neurológico, tais como epilepsia e Parkinson.

Elon Musk não está sozinho… Mark Zuckerberg já está a trabalhar (secretamente) nesta área.

O desenvolvimento da inteligência artificial e da robótica está a acontecer de forma tão rápida que vivemos sob a ameaça latente de esta superar a inteligência humana e tornar-nos “obsoletos”. Para Elon Musk a solução passa pela integração de tecnologia no corpo humano em particular no cérebro, motivo pelo qual Elon Musk está a investir na startup Neuralink. A Neuralink está registada como uma empresa de investigação médica, que irá trabalhar na criação de um “laço neural” para ligar o cérebro humano a computadores. Estamos cada vez mais próximos de elevar as capacidades humanas para outro nível…

A ideia de Musk passa por desenvolver uma camada de inteligência artificial ligada à nossa inteligência biológica. Ou seja, a implementação de uma camada digital acima do córtex, que possa funcionar simbolicamente com o córtex da mesma maneira que este funciona com o sistema límbico.

Elon Musk fez um tweet informando que na próxima semana será divulgado no site Wait But Why mais informação.

Long Neuralink piece coming out on @waitbutwhy in about a week. Difficult to dedicate the time, but existential risk is too high not to. — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2017

Para Musk, os humanos já são ciborgues, uma vez que já possuem uma versão digital de si mesmos – ou pelo menos uma versão parcial – online (emails, media sociais, etc.). Através dos computadores, smartphone e aplicações, os humanos já têm “superpoderes”. No entanto, o CEO da Tesla e da SpaceX quer acabar com o gap entre a capacidade de input e output humanas, melhorando, sobretudo, a capacidade de output, que acredita que é extremamente lenta, dando o exemplo de teclarmos nos telemóveis com os dedos.

Sem a necessidade de recorrer obrigatoriamente a uma cirurgia, Elon Musk referiu que a talvez a melhor solução – a que estará a desenvolver através da Neuralink – é utilizar a corrente sanguínea, uma vez que ela constitui uma espécie de mapa que chega a todos os nossos neurónios. Caso contrário, a inteligência humana arrisca-se a ficar equiparada à de um animal doméstico, quando comparada com a inteligência artificial e corremos o risco de ser os animais domésticos dos computadores… 🙂

Musk falou sobre este tema, em Junho do ano passado, durante a Code Conference, voltou a dizê-lo, em Fevereiro deste ano, à CNBC e agora anunciou o investimento na Neuralink para concretizar o projeto. Como Elon Musk costuma dizer:

“Quando eu digo algo é frequente que aconteça. Pode não ser na data planeada, mas normalmente acontece” – Elon Musk.

Elon Musk não está sozinho nesta “aventura”, como escrevemos no SuperToast em Janeiro, Mark Zuckerberg através da Building8 está também a trabalhar na área para desenvolver um dispositivo que permita aos humanos ler os pensamentos uns dos outros… enquanto estas inovações não chegam, teremos de continuar a escrever 🙂

Se tudo isto lhe parece ficção científica, vale sempre a pena recordar o slogan da Apple, após o regresso de Steve Jobs: