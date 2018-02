DESTAQUES GAFANOMICS® [26/FEV/2018]

#ancora1 #ancora2#ancora3

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Uber reinventou o autocarro

A Uber reinventou o autocarro com o Express Pool. Neste novo serviço de partilha de viagens é definido um ponto de encontro até onde os utilizadores se deslocam, evitando que o motorista faça um percurso maior e mais demorado para recolher cada um dos passageiros.

A Uber está confiante que o factor preço será um motivador de adesão ao serviço e, consequentemente, um potenciador de receitas: o Express Pool pode custar até metade do serviço Uber Pool tradicional e ser 70% mais económico do que o serviço UberX.

O objetivo? Criar mais opções de deslocação que simplificam a vida dos utilizadores. A empresa está a tentar atrair mais utilizadores dispostos a “partilhar” trajetos, tornando as viagens partilhadas mais rápidas.

Amazon vende produtos médicos a hospitais

A Amazon prepara-se para expandir a oferta de produtos médicos básicos para hospitais, focando-se nos espaços de tratamento ambulatório. A simplicidade da experiência de compra e a rapidez de distribuição podem ajudar a empresa a dominar neste nicho e conhecer o negócio de uma forma que lhe permita passar a vender e distribuir qualquer produto médico no futuro.

Aos poucos, a Amazon está a criar um ecossistema para se tornar, a longo prazo, um player na indústria da saúde. Por um lado, está a investir na venda e distribuição de produtos (um negócio que domina de forma brilhante), reduzindo custos para os hospitais. Por outro, está a investir em serviços inovadores, através da criação de uma nova empresa, em parceria com a Berkshire Hathaway e a JP Morgan.

SpaceX começa a testar serviço de Internet

A SpaceX lançou com sucesso dois satélites protótipo que têm como objetivo testar a tecnologia que permitirá à empresa fornecer Internet a todo o mundo.

Através do serviço “Starlink”, a empresa está a desafiar as empresas de telecomunicações e os fabricantes tradicionais de satélites. Elon Musk ambiciona criar uma constelação com milhares de satélites para oferecer um serviço de Internet de alta velocidade capaz de gerar novas receitas e viabilizar outros planos da empresa, como a colonização de Marte.

As tecnológicas estão a iniciar uma nova Era nos serviços e aplicações no Espaço. Além da SpaceX, também os GAFA – Google, Apple, Facebook e Blue Origin (empresa de Jeff Bezos – Amazon) ambicionam fornecer Internet a nível global a partir do Espaço, ameaçando o negócio dos players tradicionais.

Veja o lançamento dos satélites:

Verily está a transformar os diagnósticos clínicos

A Verily, empresa da Google dedicada às ciências da vida, está a testar um novo algoritmo capaz de prever o risco de desenvolver problemas cardíacos. Ao analisar exames da parede interior do olho de um paciente, o software extrai com precisão dados sobre a sua idade, pressão arterial e identifica se se trata de um fumador.

O algoritmo antevê a possibilidade de ocorrer um ataque cardíaco com a mesma fiabilidade dos métodos atuais, mas de uma forma mais rápida e simples, eliminando a necessidade de exames ao sangue, por exemplo.

Para a Google, este é mais do que um novo método de análise cardiovascular: é um indicador de um novo paradigma onde a inteligência artificial tem um papel central nas descobertas científicas. Mais do que replicar ferramentas de diagnóstico pré-existentes, o algoritmo da Google encontra novas formas de analisar dados médicos existentes e de apoiar os profissionais de saúde.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

