DESTAQUES GAFANOMICS® [19/MAR/2018]

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Facebook vai transmitir jogos de basebol em exclusivo

O Facebook adquiriu os direitos de transmissão exclusivos de 25 jogos da Major League Baseball (MLB). É a primeira vez que uma das grandes Ligas dos EUA cede estes diretos exclusivamente para streaming online para todo o mundo ao Facebook, num negócio que deverá ter envolvido entre 30 a 35 milhões de dólares.

O interesse do Facebook (e também do Twitter, YouTube, Amazon…) pelos conteúdos desportivos em direto não é de hoje, para além do contrato com a MLB, já tem também no seu portefólio acordos com a Fox Sports (jogos da Liga dos Campeões de Futebol) e a Univision (jogos da Liga de futebol do México), por exemplo.

Os players digitais estão a encurralar a TV tradicional e será só uma questão de tempo até que mais conteúdos passem a ser transmitidos exclusivamente online.

Apple adquire serviço de subscrição de revistas

A Apple adquiriu a Texture, um serviço digital que permite a subscrição de mais de 200 revistas, por 10 dólares/mês, detido por um consórcio de grandes publicações de media. A Amazon também esteve interessada em adquirir a Texture.

A compra permitirá à Apple aproximar-se dos media, que estão de “pé atrás” com o Facebook e Google, e fortalecer o serviço Apple News, o agregador de notícias da empresa.

Para a Apple, é também um reforço para alargar o negócio de serviços (Apple Music, iCloud…), que é já a sua segunda maior fonte de receita. O objetivo é que os serviços atinjam os 50 mil milhões de dólares de receitas em 2021 e os conteúdos têm um papel fundamental.

Google abre Google Maps a programadores

Algumas empresas já têm utilizado a infraestrutura da Google para criar jogos mobile baseados na localização. Mas, agora, a Google vai dar acesso aos dados, em tempo real, do Google Maps a todos os programadores, para facilitar a criação de jogos mobile em realidade aumentada que cruzam os mundos digital e o mundo real (exemplo do Pokémon Go).

Para a Google esta é uma forma de acelerar o desenvolvimento de jogos para Android e para as empresas é uma enorme oportunidade para inovar na criação de jogos.

Isto abre também novas oportunidades para outros negócios, uma vez que estes jogos podem integrar pontos de interesse no mundo real (que o utilizador terá de visitar para, por exemplo, ganhar pontos ou desempenhar missões), o que poderá atrair novos clientes para espaços físicos, como lojas ou restaurantes.

Lyft continua a dar luta à Uber

A Lyft, a maior rival da Uber nos EUA, fez um grande progresso no ano passado e, no último trimestre de 2017, a sua receita cresceu quase três vezes mais do que a da Uber. A receita da Lyft em 2017 superou os mil milhões de dólares (ainda muito longe da receita de 7,5 mil milhões de dólares da Uber em 2017).

Cerca de 10 milhões de deslocações por semana são feitas através da plataforma da Lyft, a empresa começou a sua expansão internacional e deverá no final de março atingir o seu 20º trimestre consecutivo com um crescimento da receita de mais de 100% ano após ano.

Apesar de a Uber ter chegado primeiro, dominado o mercado dos EUA e desenvolver uma presença a nível global, não foi capaz de derrubar a Lyft (que só está nos EUA e Canadá).

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

