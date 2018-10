Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Model 3 da Tesla no top de vendas nos EUA

O Model 3 da Tesla tornou-se um dos automóveis mais vendidos nos EUA. Pela primeira vez, um elétrico sedan ultrapassou todos os fabricantes tradicionais, excepto alguns modelos da Toyota e da Honda.

A Tesla atingiu os objetivos de produção do Model 3, no terceiro trimestre, e vendeu quase 56 mil unidades do Model 3. Este foi um trimestre sem precedentes para um automóvel elétrico e um indicador significativo do crescimento da Tesla em direção à rentabilidade.

Tipicamente, quando ponderam um investimento em inovação, as empresas centram-se no fluxo de caixa descontado e nos resultados. A Tesla tem um mindset diferente: sabe que a transformação do mercado automóvel exige um grande investimento a curto prazo, mas tem uma visão a longo prazo que está a dar frutos e os fabricantes tradicionais estão a ficar preocupados…





Netflix reforça aposta nos conteúdos interativos

O Netflix está a reforçar a aposta nos conteúdos interativos. A próxima temporada da série de ficção científica Black Mirror vai incluir um episódio que permite aos espectadores tomar decisões que alteram a história.

É a primeira vez que a empresa está a testar conteúdos interativos numa série que tem como público alvo uma audiência adulta. O serviço de streaming de vídeo já oferece este tipo de experiência em conteúdos para crianças.

O Netflix está a levantar a “ponta do véu” daquilo que poderá vir a ser o futuro dos conteúdos: mais interativos e mais próximos de um videojogo, de forma a criar um maior envolvimento/comprometimento dos espectadores com a história.

Apple integra cartões de estudantes na Apple Wallet

A Apple anunciou uma parceria com 3 universidades nos EUA para a integração de cartões de estudante na Apple Wallet, uma carteira virtual que permite armazenar vários cartões (bilhetes para transportes públicos, eventos, cartões de embarque…).

Os estudantes vão poder pagar por diferentes serviços nas universidades e aceder a vários edifícios nos campus, através do Apple Watch e do iPhone. Esta nova estratégia pode ajudar a atrair uma audiência mais jovem para o ecossistema da Apple, nomeadamente para incentivar a utilização do Apple Pay.

A Apple tem vindo a promover a expansão internacional do Apple Pay e a criar incentivos para a adesão. A empresa espera que 60% das lojas nos EUA permitam pagar com o Apple Pay, no final do ano.

Amazon aumenta salário mínimo para 15 dólares/hora

A Amazon vai aumentar o salário mínimo de todos os colaboradores nos EUA para 15 dólares/hora, a partir de 1 de novembro. A decisão envolve 350 mil colaboradores e para alguns colaboradores representa um aumento de 20%.

A Amazon tem feito um grande investimento na automatização das operações, o que lhe permite reduzir o número de colaboradores. A automatização pode ajudar a justificar a capacidade para fazer este aumento, ao contrário dos concorrentes.

A Walmart, em particular, teria de desembolsar 20 mil milhões de dólares se o salário mínimo dos seus colaboradores passasse para 15 dólares/hora, ou seja, mais 11 mil milhões de dólares do que todo o resultado líquido da empresa.

Este é mais um movimento estratégico da Amazon para ganhar quota de mercado e “paralisar” os concorrentes.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

