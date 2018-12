Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Apple contratou dezenas de médicos

A Apple contratou entre 40 a 50 médicos, nos últimos anos, para integrar diferentes equipas dentro da organização e reforçar o seu posicionamento na área da saúde. Este é um prenúncio de que vai continuar a alargar os seus produtos e serviços à gestão de doenças, não se limitando ao bem-estar e ao fitness.

A Apple já permite fazer eletrocardiogramas através do Apple Watch e continua a explorar a integração de novas soluções, incluindo o apoio na preparação e recuperação de operações e a monitorização da toma de medicamentos.

O staff médico da Apple pode ajudar a melhorar o relacionamento com a comunidade médica e promover a recomendação dos produtos da Apple no consultório médico. Além disso, pode também servir de apoio à criação da sua rede de clínicas médicas.

Uber lança “boleias” no Uber Eats

A Uber está a transportar as “boleias” para o serviço de encomenda de refeições Uber Eats, através da partilha de entregas. O novo serviço permite a um restaurante receber múltiplas encomendas de diferentes clientes que se encontram próximos, de forma a optimizar as rotas (mais entregas, numa só viagem).

Para gerar procura pelo mesmo restaurante, a Uber identifica os utilizadores que estão nas redondezas e envia uma notificação com um desconto que tem um limite de tempo para ser aceite. Desta forma, beneficia os utilizadores no fator preço e na rapidez de entrega.

Facebook explora publicidade nas pesquisas

O Facebook começou a testar anúncios nos resultados de pesquisa em mobile, incluindo no Marketplace (plataforma de venda de produtos entre utilizadores). Os novos anúncios surgem em pesquisas relacionadas com e-commerce e indústria automóvel.

Esta pode ser uma nova forma de atrair as marcas, para conquistar quota de mercado à Google e ‘travar’ a Amazon. O Facebook tem 2,2 mil milhões de utilizadores ativos por mês que geram uma grande quantidade de pesquisas diariamente. Embora a maioria das pesquisas seja por utilizadores, o Facebook é considerada a plataforma social que mais inspira uma decisão de compra.

Através de inteligência artificial, a empresa simplificou as pesquisas por produtos no Marketplace e alargou os tipos de serviços (permite requisitar um canalizador, por exemplo). Estas atualizações podem atrair tráfego para o Marketplace e torná-lo mais atrativo para as marcas.

ByteDance vai lançar app de messaging

A ByteDance, uma empresa chinesa especialista em inteligência artificial e no desenvolvimento de apps de notícias e de vídeo, vai lançar uma app de messaging. O serviço vai chamar-se Flipchat e é um concorrente do WeChat, a “super app” da Tencent, com mil milhões de utilizadores ativos por mês.

A ByteDance, uma das startups com maior valorização do mundo, está a desafiar a supremacia da Tencent na área de social media, através de apps de notícias e de vídeo de curta duração, como a Toutiao e a TikTok (500 milhões de utilizadores ativos por mês).

A empresa está a criar uma vasta base de utilizadores através das suas aplicações, mas é possível que tenha dificuldades em concorrer com o WeChat, que tornou-se uma app incontornável para as marcas na China.

