Amazon investe em fabricante de carros elétricos

A Amazon liderou uma ronda de investimento de 700 milhões de dólares na Rivian, um fabricante de pickups e suvs elétricos que vão começar a ser fabricados no próximo ano.

A Amazon está a ganhar autonomia na distribuição de encomendas, com a compra de centenas de aviões e milhares de camiões. O interesse nos transportes elétricos é uma aposta no futuro que pode ajudar a cumprir o objetivo de ter metade da distribuição livre de emissões de carbono, em 2030.

Há pouco tempo, a Amazon investiu também na Aurora, uma empresa de tecnologia para carros autoguiados. Os dois investimentos deixam antever o interesse na mobilidade elétrica.

Apple comprou startup de apps de voz

A Apple comprou a PullString, uma startup de inteligência artificial especializada na criação de apps de conversão por voz. A tecnologia pode ser uma alavanca para impulsionar a Siri.

A Apple pode aproveitar o conhecimento da PullString e a sua comunidade de programadores de iOS para acelerar o lançamento de um ecossistema forte de aplicações de voz, exclusivo para a Siri, tal como a Amazon e Google para as suas assistentes virtuais Alexa e Google Assistant.

Google está a preparar plataforma de subscrição de jogos online

A Google está a criar um serviço de streaming de jogos online, chamado Project Stream, que permite fazer diretamente o stream para PCs, tablets, TVs e outros ecrãs.

Um serviço deste tipo é uma grande oportunidade de mercado: em 2018, a indústria de videojogos nos EUA gerou 43,4 mil milhões de dólares, mais 18% do que em 2017. Isto pode explicar alguns rumores que indicam que a Apple, Amazon e Facebook também estão a preparar projetos semelhantes.

Estes novos serviços poderão acelerar a transição do mundo dos jogos de um modelo de transação para um modelo de subscrição.

Ant Financial comprou a WorldFirst

A Ant Financial, uma empresa de serviços financeiros detida maioritariamente por Jack Ma, fundador do grupo Alibaba, comprou a WorldFirst, uma empresa do Reino Unido que permite fazer transferências de dinheiro para vários países. O valor da compra não foi divulgado, mas terá rondado os 700 milhões de dólares.

A tecnologia da WorldFirst pode ajudar a Ant Financial a servir melhor o mercado internacional, sobretudo pequenas empresas em todo o mundo. A WorldFirst permite ter contas em diferentes moedas e permite evitar comissões nas conversões cambiais assim como taxas associadas.

Com esta compra, a Ant Financial vai ganhar quota de mercado na indústria de pagamentos europeia e de acelerar uma expansão internacional.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

