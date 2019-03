Por Nuno Ribeiro, Country Manager FABERNOVEL

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Apple e Goldman Sachs vão lançar cartão de crédito

A Apple e a Goldman Sachs vão lançar um cartão de crédito. Os colaboradores das duas empresas serão os beta testers e vão ter acesso ao cartão e aos serviços associados dentro de algumas semanas. No final do ano ficará disponível no mercado norte americano.

O cartão vai estar também disponível em formato digital e será integrado no Apple Wallet. Terá funcionalidades para ajudar na gestão de finanças pessoais e tudo indica que um valor de cashback mais elevado em produtos e serviços da Apple.

Google e Verily criam tecnologia para evitar perda de visão

A Google e a sua subsidiária Verily criaram uma tecnologia que permite diagnosticar retinopatia diabética e edema macular diabético. Estas doenças que podem causar perda de visão, mas se forem detetadas a tempo podem ser curadas.

O diagnóstico é efectuado através de inteligência artificial, com a mesma precisão do que se fosse efectuado por um oftalmologista.

Os testes iniciaram-se na Índia, os reguladores Europeus já aprovaram a sua utilização e deve ser disponibilizada em breve na Europa.



Netflix ganha quatro Óscares

O Netflix ganhou 4 Óscares, com o filme “Roma” e com o documentário “Period. End of Sentence”. As produções originais dos serviços de streaming de vídeo estão a conquistar a indústria cinematográfica.

O Netflix, o Amazon Prime Vídeo e outros serviços de streaming têm investido milhares de milhões de dólares na produção de conteúdos para sustentar o seu crescimento sem depender das grandes produtoras.



Hello cria rival da Didi

A Hello (ex-HelloBike) empresa de bike-sharing da China, lançou um serviço de carpooling concorrente direto da Didi (que integrou a operação da Uber na China).

A Hello captou recentemente um financiamento de 580 milhões de dólares e que foi liderado pela Ant Financial (do grupo Alibaba).

A integração no grupo Alibaba, para além do reforço financeiro traz uma nova vantagem competitiva para a Hello pela integração no ecossistema do Grupo Alibaba, como é o caso da App Alipay, que torna imediatamente visível o seu serviço a mais de mil milhões de utilizadores.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

