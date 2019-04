Por Patrícia Silva, Gestora de Marketing e Comunicação na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Amazon vai lançar satélites para fornecer internet

A Amazon vai lançar para o Espaço uma constelação com mais de 3 mil satélites para o fornecimento de internet.

O objetivo é conseguir fornecer internet em locais onde o acesso é mais dificil ou inexistente, em breve todo o planeta estará conectado.

O projeto chama-se Kuiper e é muito provável que venham a ser utilizados os foguetões da Blue Origin, a empresa de exploração espacial de Jeff Bezos, para fazer estes lançamentos.

O Espaço é uma nova área de negócio para os GAFA e, no caso particular do fornecimento de internet, várias empresas estão nesta corrida, incluindo a SpaceX, de Elon Musk, o Facebook, a Google e a OneWeb, que é financiada pela gigante japonesa Softbank.

Empresa de drones da Google recebe aprovação para entregas

A Wing, a empresa de drones da Alphabet, recebeu aprovação para lançar um serviço de distribuição de encomendas, em Camberra, na Austrália, que terá parcerias com negócios locais.

A Wing estima que as entregas por drones possam representar entre 30 a 40 milhões de dólares australianos para as empresas da região e que, em 2030, os drones vão fazer 25% das entregas.

Apple ultrapassa Spotify nos EUA

A Apple Music ultrapassou, pela primeira vez, o Spotify em número de subscritores pagantes, nos Estados Unidos, onde ultrapassou os 28 milhões de subscritores pagantes.

A nível mundial, o Spotify continua a ter uma base maior de subscritores pagantes, mas à medida que a Apple fortalece a sua oferta de serviços de TV, jogos e informação é provável que mais utilizadores adiram ao seu ecossistema.

Fliggy permite comprar online produtos duty-free

A Fliggy, a plataforma de viagens online do grupo Alibaba, lançou o Fliggy Buy, um serviço que permite aos utilizadores chineses comprar online produtos em lojas duty-free e de retalhistas internacionais, antes de viajar.

O objetivo é que os clientes possam adquirir os produtos online e recolhê-los, mais tarde, quando chegam a um destino internacional.

Desta forma, a Fliggy cria uma plataforma de e-commerce que gera valor para os utilizadores e para os comerciantes, que podem rentabilizar o crescente número de turistas chineses (em 2018 fizeram 140 milhões de viagens para o estrangeiro).

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Que tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL: