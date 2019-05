Uber entra em bolsa

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

A tão aguardada entrada da Uber em bolsa concretizou-se, com a empresa a atingir uma capitalização bolsista de 69 mil milhões de dólares, no primeiro dia de negociação, o que é claramente abaixo das expectativas dos analistas que apontavam para entre 80 e 90 mil milhões de dólares.

O ano de 2019 ficará marcado como um ano único, na última década, pela quantidade de IPOs de empresas tecnológicas. A Uber sucede ao Spotify, à Lyft ao Pinterest e à Jumia mas, para 2019, estão ainda previstas mais duas entradas em bolsa: a do Slack e a do Airbnb.



A Google anunciou no evento para programadores Google I/O novas funcionalidades de inteligência artificial e de realidade aumentada nos seus serviços.

Já está disponível nos smartphones Pixel a funcionalidade de realidade aumentada do Google Maps que permite apontar a câmara do smartphone e ver indicações de como chegar a pé a um destino.

A realidade aumentada vai ser também integrada nas pesquisas em mobile para ver, por exemplo, com mais detalhe produtos antes de os comprar, e para para saber quais são os pratos mais populares em restaurantes. Vai ser possível apontar a câmara do smartphone para ver fotos dos pratos e as avaliações feitas no Google Maps.

Today's special: Google Lens. 🍽️ Automatically highlighting what's popular on a menu, when you tap on a dish you can see what it looks like and what people are saying about it, thanks to photos and reviews from @googlemaps. #io19 pic.twitter.com/5PcDsj1VuQ

— Google (@Google) May 7, 2019