Por Nuno Ribeiro, Country Manager da FABERNOVEL Portugal

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

SpaceX prepara lançamento dos primeiros satélites para o fornecimento de Internet

A SpaceX prepara-se para colocar em órbita os primeiros 60 satélites de um total de 12 mil que irão distribuir internet a todo o planeta.

O projeto tem o nome de Starlink e a SpaceX deixará de ser apenas uma empresa aeroespacial para ser a primeira operadora de telecomunicações a fornecer acesso internet a todo o planeta e muito possivelmente interplanetária, pois Elon Musk quer habitar o planeta Marte… e certamente quererá ter acesso à Internet no planeta vermelho.

O lançamento foi adiado mas vai certamente acontecer nos próximos dias.

.@SpaceX is sending 60 of its Starlink satellites to space to begin providing broadband for underserved areas across the globe pic.twitter.com/EbdZZYQqD4 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 16, 2019





Amazon financia colaboradores na criação de startups de distribuição

A Amazon vai apoiar os colaboradores que queiram sair da empresa e criar a sua própria startup de distribuição de encomendas.

O novo incentivo inclui um financiamento de 10 mil dólares e mais 3 meses de salário. A estas novas empresas, a Amazon assegura o pedido de entrega de encomendas, acesso à sua tecnologia e também a formação.

Esta é mais uma iniciativa do programa Delivery Service Partner, lançado pela Amazon, em 2018, para incentivar a criação de novas empresas de distribuição.



Netflix compra produtora de conteúdos infantis

O Netflix comprou a StoryBots, uma produtora de conteúdos infantis, que lhe vai permitir alargar o catálogo de séries originais para este público.

Este é um movimento estratégico em antecipação ao lançamento do serviço de streaming de vídeo Disney+, que vai estar disponível a partir de novembro, nos EUA.



Slack vai entrar em bolsa

O Slack, uma ferramenta de colaboração e comunicação interna para empresas, anunciou que a sua entrada em bolsa será a 20 de junho.

Tal como o Spotify, o Slack irá permitir aos investidores iniciais vender as suas ações e não captará investimento para a empresa.

Para conhecer as 3 estratégias que explicam o sucesso do Slack e como o Slack pode chegar a uma valorização de 10 mil milhões de dólares na entrada em bolsa, consulte o estudo da FABERNOVEL – Slack, the future workplace.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

Slack, the future workplace

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

