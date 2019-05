Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Amazon lidera investimento de 575 milhões de dólares na Deliveroo

A Amazon liderou um investimento de 575 milhões de dólares na Deliveroo, um serviço de encomenda de refeições do Reino Unido, que tem operações em 14 países, em mais de 500 cidades em todo o mundo, e uma rede de 60 mil estafetas.

A Amazon já tentou, no passado e sem sucesso, adquirir a Deliveroo e, agora, reforça o seu posicionamento no mercado de refeições on-demand através deste investimento.

Além disso, é possível que venha a aproveitar esta rede de estafetas para otimizar também a distribuição das encomendas.

Verily faz parcerias com farmacêuticas para estudos clínicos

A Verily, a empresa de saúde da Alphabet/Google, está a fazer parcerias com farmacêuticas, incluindo a Novartis, a Sanofi e a Pfizer, para transformar, através da tecnologia, a forma como os estudos clínicos são efetuados.

Inicialmente, vão concentrar-se em doenças cardiovasculares, oncologia, saúde mental, dermatologia e diabetes.

Estes estudos são importantes porque são uma fonte relevante de recolha de dados, através, por exemplo, de objetos conectados, que permitem a monitorização, permanente e em tempo real, dos pacientes para ajustar e melhorar a eficácia dos tratamentos.

Blue Origin vai permitir viagens à Lua em 2024

A Blue Origin apresentou a Blue Moon, uma nave que vai permitir transportar astronautas e carga para a Lua, em 2024, numa missão planeada pela NASA.

Através desta nave, a empresa de Jeff Bezos está a construir a infRaestrutura necessária que pode trazer um novo fôlego à exploração da superfície da Lua.

Os novos players privados de exploração espacial, onde se inclui a Blue Origin, seguem mais do que uma agenda científica e querem fazer do espaço o próximo playground da humanidade com projetos de turismo, indústria e claro colonização planetária.

ByteDance prepara-se para lançar serviço de streaming de música

A ByteDance, a startup chinesa que detém a popular aplicação de partilha de vídeos TikTok, prepara-se para lançar um serviço de streaming de música.

A App vai ser lançada, inicialmente, em mercados emergentes onde os serviços de subscrição de música ainda têm um grande potencial de crescimento.

A empresa pode beneficiar da relação que já estabeleceu com as editoras para licenciar as músicas que integra na App TikTok.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

Slack, the future workplace

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Que tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL: