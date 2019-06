Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Apple WWDC 2019

A Apple apresentou várias novidades na conferência anual para programadores WWDC, que mostram que os seus dispositivos estão a tornar-se mais independentes, com acesso direto à App Store no Apple Watch e com sistema operativo próprio para iPad, mas mantendo uma forte integração entre dispositivos e serviços.

Outro detalhe importante são as melhorias na tecnologia de reconhecimento de voz. A Siri vai reconhecer, automaticamente, a voz de cada utilizador para personalizar a experiência no consumo de conteúdos, nos dispositivos domésticos como a Apple TV e o HomePod.

Além disso, foi apresentado um sistema de controlo vocal poderoso que permite a paraplégicos controlar Macs, iPhones e iPads e que pode ser o princípio de um verdadeira revolução da interação por voz para gerir dispositivos.

Tesla anuncia data para entregas do Model 3 na China

A Tesla anunciou que vai começar a entregar, entre os próximos 6 a 10 meses, os Model 3 produzidos na sua nova fábrica em Xangai, que vão ser mais baratos do que a versão importada dos EUA e tornar a Tesla uma marca mais acessível na China.

O facto de fabricar localmente vai permitir aos compradores beneficiar dos subsídios do governo chinês para a compra de veículos elétricos, que irão servir de alavanca às vendas.

A China é o maior mercado de veículos elétricos do mundo, com mais de um milhão de unidades vendidas em 2018, e representa uma enorme oportunidade de crescimento para a Tesla.



Amazon lança serviço para controlar satélites através da cloud

A Amazon arrancou com o AWS Ground Station, um serviço que permite a operadores de satélites gerir dados e controlar satélites, a partir de qualquer parte do mundo, através do serviço cloud Amazon Web Services.

Desta forma, as empresas reduzem custos, acedem mais rápido aos dados e ganham, sobretudo, uma maior flexibilidade no controlo de satélites.

Esta é, sem dúvida, mais uma oportunidade para impulsionar o serviço cloud altamente rentável da Amazon.



Uber integra UberEats na App de ride-sharing

A Uber começou a integrar o UberEats na sua App de ride-sharing para permitir aos passageiros encomendar refeições diretamente a partir da App de transportes.

Para já, o teste está a ser feito em cidades em que a Uber ainda não disponibiliza bicicletas e trotinetes elétricas.

Este movimento estratégico pode ser um prenúncio de uma visão de futuro de modelo de Super App, em que a Uber agrega vários serviços numa única aplicação, para ganhar vantagem competitiva na atração e retenção de utilizadores.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

