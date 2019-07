Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Amazon distribui quase metade das suas encomendas

A rede de logística da Amazon, que inclui aviões, camiões e drones, é responsável por quase 48% da distribuição das encomendas efetuadas na plataforma, de acordo com um estudo da Rakuten Intelligence.

O desenvolvimento de uma infraestrutura de logística é um movimento estratégico muito importante, pois permite à Amazon ganhar autonomia em relação à FedEx, UPS e USPS e, ao mesmo tempo, criar uma nova área de negócio, ao distribuir também as encomendas de outras empresas (clientes) sempre que tem capacidade excedente, tal como aconteceu com os serviços cloud da Amazon Web Services.

Uber Eats cria opção de encomenda para comer no restaurante

Agora, o Uber Eats, nos Estados Unidos, permite efetuar reservas nos restaurantes e efetuar o pedido no menu integrado na aplicação, de forma a evitar o tempo de espera dos clientes.

Com esta nova opção e também com a criação de cozinhas partilhadas, que podem ser alugadas por restaurantes para distribuir refeições através do Uber Eats, a Uber promove uma otimização e maior rentabilidade dos restaurantes.

Por um lado, permite aos restaurantes mais populares aumentar a produção e dar resposta ao aumento da procura, através de cozinhas partilhadas. Por outro, permite aos restaurantes menos populares – e com mais espaço livre – atrair clientes através da nova opção de encomenda para comer no restaurante.

Startup de ride-sharing Ola vai entrar em Londres

A startup indiana de ride-sharing Ola, presente na Índia, na Austrália, na Nova Zelândia e no Reino Unido, recebeu aprovação para começar a operar em Londres.

Esta pode ser grande oportunidade de negócio para a startup, que se posiciona, assim, para conquistar uma fatia de um dos mercados globais mais rentáveis para a Uber.

Inicialmente, a Ola vai oferecer descontos e uma margem maior aos motoristas, em comparação com a Uber, para ganhar tração na capital britânica.

Tmall lança portal em inglês para atrair marcas internacionais

O Tmall Global, um marketplace da Alibaba, disponibilizou um site e um backoffice para parceiros em língua inglesa com o objetivo de duplicar o número de marcas internacionais que vendem os seus produtos na China, através da sua plataforma.

Este acesso melhorado ao mercado chinês, é destinado sobretudo a pequenas e médias empresas de todo o mundo, e permite à Alibaba alargar a oferta de produtos importados.

É de esperar também que venham a ser lançadas versões noutras línguas, incluindo espanhol, japonês e coreano.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

Slack, the future workplace

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Que tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL: