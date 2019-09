Por Sandra Lucas Ribeiro, COO da FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Apple revela novos produtos e serviços

A apresentação dos novos produtos e serviços da Apple ficou marcada pela tecnologia de ponta nos novos dispositivos: o iPhone 11, o Apple Watch 5 e a 7ª geração de iPads

Do lado dos serviços, o destaque vai para uma aposta forte nos conteúdos para a Apple TV+, não apenas com a produção de originais, como também na assinatura de 4,99 dólares por mês, que é gratuita durante um ano para quem comprar um novo iPhone, um novo iPad ou uma nova AppleTV.

Os videojogos, em modelo de subscrição, através da Apple Arcade são outra das apostas, que deixa bem claro que os serviços são a peça central da estratégia de Tim Cook.

Pode rever aqui a apresentação completa:

Amazon Prime chega ao Brasil

O Amazon Prime foi lançado no Brasil com um custo de 89 reais por ano, ou seja, aproximadamente 19 euros.

Tal como noutros países, a subscrição do serviço inclui entregas gratuitas ilimitadas de cerca de 500 mil produtos que podem ser encomendados online e inclui também os serviços de streaming de vídeo e de música da Amazon.

A entrada no Brasil, com uma política de preço ajustada à realidade do país, é um indicador de que a Amazon está empenhada em fortalecer o seu posicionamento no mercado brasileiro e ganhar vantagem competitiva.

Tesla lança Tesla Insurance nos EUA

A Tesla lançou, na Califórnia, o Tesla Insurance com uma forte promessa: uma poupança entre 20 a 30% face às seguradoras tradicionais.

O valor do seguro vai sendo personalizado com base nos dados recolhidos sobre a condução, a evolução tecnológica e os custos de reparação dos seus carros.

A adesão pode ser feita online, em poucos minutos, e também pode ser cancelada a qualquer altura.

Alibaba compra plataforma de e-commerce Kaola

A Alibaba comprou a plataforma de e-commerce chinesa Kaola por 2 mil milhões de dólares.

Esta plataforma é muito forte na venda de produtos internacionais de luxo, cosmética e eletrónica e, por isso, vai ser integrada no seu famoso marketplace: a Tmall.

A Kaola destaca-se na venda de produtos para grávidas, bebés e crianças, o que permite à Alibaba alargar a sua oferta nestas categorias.

Com esta compra, a Alibaba assume a liderança de vendas online de produtos internacionais, na China, evitando, assim, guerras de preços com os concorrentes para poder aumentar receitas e fortalecer a sua operação nos setores de armazenamento e de logística.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

Slack, the future workplace

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Que tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL: