Facebook anuncia Portal TV

O Facebook vai lançar o Portal TV, um dispositivo com uma câmara e microfone integrados, que pode ser conectado à televisão para efetuar chamadas de vídeo através do Facebook Messenger e do WhatsApp.

Uma das particularidades é o facto de permite a dois utilizadores, que estão em videochamada, assistir em conjunto a conteúdos de vídeo.

O Portal TV vai também integrar serviços de streaming de vídeo on-demand, incluindo o Amazon Prime Video, e terá a assistente virtual Alexa, da Amazon.



Alphabet faz spin-off de empresa de dados de mobilidade

A Replica, que estava integrada na empresa Sidewalk Labs da Alphabet e que recolhe e agrega dados de mobilidade para ajudar as entidades públicas a melhorar o planeamento urbano, tornou-se uma empresa autónoma, mantendo-se no universo da Alphabet.

A nova empresa captou recentemente 11 milhões de dólares e mantém também a participação da SideWalk Labs no grupo de accionistas.

A Replica utiliza dados de localização anónimos de dispositivos móveis e dados do census para criar uma população virtual estatisticamente representativa da população e fornecer uma visão ampla de como, quando, onde e porque é que as pessoas se descolam dentro de uma cidade.

Amazon vai lançar serviço de entrega de refeições na Índia

A Amazon está a preparar o lançamento de um serviço de entrega de refeições na Índia, cobrando aos restaurantes uma comissão inferior àquela que é cobrada por outros fornecedores deste serviço, como a Uber Eats.

E há rumores que apontam também para a aquisição da FoodPanda na Índia, um serviço de entrega de refeições alemão cuja operação na Índia é detida pela empresa de ride-sharing Ola.

Depois do investimento recente que a Amazon fez na Deliveroo, uma empresa europeia de entrega de refeições, este é um mais um indicador de que quer entrar definitivamente no mercado de entrega de refeições.



Spotify compra marketplace de profissionais de música

O Spotify comprou o SoundBetter, um marketplace online que permite a músicos encontrar e contratar profissionais do mundo da música desde cantores, compositores e produtores.

A plataforma tem mais de 180 mil utilizadores registados e gerou, até à data, uma receita total de 19 milhões de dólares para os profissionais contratados.

Com esta aquisição, o Spotify reforça o ecossistema de serviços que está a criar para artistas e produtores, que lhe permite diversificar a fonte de captação de receitas.



Tencent integra WeChat nos automóveis

A Tencent vai lançar uma versão da Super App WeChat para automóveis, em parceria com o fabricante chinês Changan Automobile.

O WeChat vai passar a estar integrado nos computadores de bordo, permitindo aos condutores controlar por voz a aplicação e utilizar um botão no volante para ver e enviar mensagens, efetuar chamadas e aceder ao serviço de mapas da Tencent.

As duas empresas vão também colaborar na criação de um sistema para carros conectados, aberto a outros fabricantes.

Ou seja, um concorrente aos sistemas operativos Android Car e CarOs da Google e Apple.

