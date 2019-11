Uber anuncia Uber Money

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

A Uber anunciou a Uber Money, uma nova divisão de negócio através da qual está a desenvolver produtos financeiros.

As novidades incluem uma carteira digital, para os motoristas e, futuramente, para os clientes, que vai permitir guardar dinheiro e monitorizar todo o histórico de pagamentos.

Está também disponível um cartão de crédito que oferece descontos de 5% nos serviços da Uber e cash back para serviços UBER no valor de 3% gasto hotéis e restaurantes e 1% em todas as outras compras.

Outra das novidades é uma conta para os motoristas através da qual vão passar a receber instantaneamente o valor cobrado por cada viagem.

A Amazon comprou a Health Navigator, uma plataforma que pode ser integrada em serviços online de saúde, O valor da compra não foi divulgado.

A Health Navigator, inclui serviços de telemedicina e call centers, para verificação de sintomas e triagem de pacientes.

Inclui ferramentas de processamento de linguagem natural para registar os relatos dos pacientes, os diagnósticos e tratamentos.

A empresa vai integrar o Amazon Care, um programa na área da saúde que a Amazon está a testar com os seus colaboradores.

Esta é a segunda aquisição da Amazon na área da saúde, depois da compra da farmácia online PillPack, por 753 milhões de dólares.



A Tesla apresentou o Solar Glass Roof, a terceira versão do seu telhado solar que recolhe energia que é depois armazenada nas baterias Powerwall para fornecer eletricidade às habitações e para o recarregamento de veículos.

De acordo com a empresa, os telhados serão mais baratos e a instalação será mais rápida e mais fácil do que as versões anteriores, e espera instalar pelo menos mil telhados solares por semana.

Este investimento permite à Tesla reduzir a dependência da rede energética tradicional e colocar-se numa posição de quase de serviço público, ganhando vantagem competitiva como player no desenvolvimento de casas inteligentes e energeticamente autónomas.

Solar Roof uses durable glass solar tiles to generate electricity.



Our latest version only takes a few days to set up and is comparable to the cost of a composition shingle roof + electrical bill.



Installations begin next month.https://t.co/27tB768e9e

— Tesla (@Tesla) October 25, 2019