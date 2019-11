Por Nuno Ribeiro, Country Manager da FABERNOVEL Portugal

Google vai lançar serviço de contas bancárias

A Google vai lançar o Cache, um serviço que vai permitir, a partir de 2020, nos Estados Unidos, a abertura de contas bancárias num depósito à ordem.

O primeiro parceiro da Google neste serviço é o Citigroup, mas é de esperar que o serviço possa ter mais bancos como parceiros.

Com o Google Cache, a Google reforça a sua posição nos serviços financeiros e conhecerá melhor a vida financeira dos seus utilizadores.



Facebook lança sistema de pagamentos

O Facebook lançou o Facebook Pay, um novo sistema que vai permitir efetuar pagamentos e transferências, sem comissões, através do WhatsApp, do Instagram, do Messenger e do próprio Facebook.

Com o Facebook Pay, também será possível comprar bilhetes para eventos e de produtos à venda no Facebook Marketplace.

Inicialmente, este serviço só vai estar disponível nos Estados Unidos.

Tesla vai construir fábrica em Berlim

A Tesla escolheu a cidade de Berlim, na Alemanha, para construir a sua primeira fábrica na Europa, que deverá começar a produção em 2021.

A nova fábrica vai permitir responder de forma mais rápida ao aumento da procura na Europa.

Esta será a quarta Gigafactory da Tesla, que já tem duas fábricas nos EUA e está prestes a inaugurar uma terceira, em Xangai, na China.

🖤♥️💛 GIGA BERLIN 💛♥️🖤 — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Instagram lança rival do TikTok

O Instagram lançou, no Brasil, a funcionalidade Cenas, que está integrada nas Stories e que permite aos utilizadores colocar vídeos de curta duração acompanhados de músicas que podem escolher a partir de um catálogo.

Com esta nova funcionalidade, o Instagram está a concorrer de forma mais direta com a App TikTok, uma App chinesa de partilha de vídeos e que tem mais de 800 milhões de utilizadores ativos por mês, em todo o mundo.

Amazon cria nova marca de supermercados

A Amazon vai lançar uma nova marca de supermercados cujo nome ainda não foi revelado, mas já anunciou a abertura do primeiro supermercado desta nova marca, na Califórnia, em 2020.

Com este movimento estratégico reforça a sua presença no retalho físico, onde atualmente já tem a Whole Foods, que adquiriu em 2017, por 13,7 mil milhões de dólares.



Apple lança App para investigação na saúde

A Apple lançou a Research, uma aplicação através da qual vai realizar estudos na área da saúde.

Esta aplicação permite que utilizadores da Apple registarem-se como voluntários para participar nestes estudos e partilharem os seus dados de saúde, como a atividade diária, ritmo cardíaco e exposição sonora. Estes dados são recolhidos através do iPhone e do Apple Watch.

Os primeiros três estudos serão sobre a saúde da Mulher, outro sobre o coração e atividade física e o o terceiro sobre audição e exposição ao ruído.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

