Tesla apresenta Cybertruck

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Tesla apresenta pickup elétrica

A Tesla apresentou a Cybertruck, uma pickup elétrica com um design futurista e que, de acordo com a empresa, vai ser a pickup oficial a utilizar no planeta Marte. Elon Musk pretende colonizar o planeta Marte e a sua empresa de exploração espacial SpaceX está a desenvolver vários projetos com este objetivo e, neste caso, a Tesla também está a contribuir para permitir mobilidade rodoviária no planeta vermelho.

A versão base da Cybertruck será comercializada por 40 mil dólares e terá uma autonomia para 400 quilómetros. O modelo topo de gama terá um preço de 70 mil dólares e uma autonomia superior a 800 quilómetros.

Uma das particularidades da nova pickup é que vai permitir recarregar a bateria de outros veículos, como, por exemplo, a moto 4 da Tesla que também foi mostrada na apresentação, mas que não foi ainda revelado quando será comercializada, nem a que preços.

A Cybertruck só vai entrar em produção em 2021, mas já é possível efetuar reservas com um depósito de 100 dólares.



Facebook lança Preventive Health

O Facebook lançou, nos Estados Unidos, a Preventive Health, uma ferramenta que pretende ligar os utilizadores a prestadores de serviços de saúde e incentivá-los a fazer checkups regularmente.

Através da aplicação, é possível encontrar locais onde efetuar exames, registar quando já foram feitos e definir notificações para os próximos.

As recomendações de exames são feitas por organizações relevantes como a Sociedade Americana contra o Cancro, a Associação Americana do Coração e o Centro para Controlo e Prevenção de Doenças.



Alibaba bate novo recorde de vendas no Singles’ Day

A Alibaba atingiu um novo recorde de vendas no Singles´ Day, com um total de 38 mil milhões de dólares de receitas no dia 11 de novembro, dia dos solteiros na China e onde seguindo a tradição do comércio chinês é dia de grandes promoções.

Destes 38 mil milhões, 12 mil milhões dólares foram realizados em apenas uma hora.



TikTok testa novas opções de e-commerce

A TikTok, uma App chinesa de partilha de vídeos de curta duração da ByteDance, está a testar novas opções de e-commerce.

Agora, é possível integrar links para sites de e-commerce nos perfis de utilizador e nos vídeos para facilitar a compra de produtos.

Com esta nova funcionalidade, a TikTok concorre de forma mais direta com o Instagram para conquistar uma fatia do mercado de social commerce.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

