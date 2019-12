Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Fundadores da Google abandonam liderança da Alphabet

Os fundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, abandonaram os cargos de CEO e de presidente da Alphabet, empresa que detém a participação na Google e em todas as outras subsidiárias.

Larry e Sergey comunicaram que se vão manter na administração da Alphabet e claro como acionistas de referência.

Sundar Pichai, que ocupa o cargo de CEO da Google desde 2015, passará a ser o novo CEO da Alphabet.

Numa declaração conjunta, os fundadores da Google justificam a decisão com o facto de ser o momento certo para simplificar a estrutura de gestão.

Amazon lança serviço para transcrição de consultas médicas

A Amazon lançou o Amazon Transcribe Medical, um serviço de reconhecimento de voz que converte em tempo real para texto as conversas entre médicos e doentes em consultas médicas.

O novo serviço está disponível para os clientes da Amazon Web Services e vai ser possível integrar em aplicações para permitir aos médicos criar anotações escritas automaticamente.

Este é mais um movimento estratégico da Amazon na área da saúde, particularmente na interseção entre tecnologia de voz, gestão dados e medicina.

Este novo serviço para já só está disponível em língua inglesa.

Uber Eats vai integrar publicidade

O Uber Eats vai passar a integrar publicidade, permitindo aos restaurantes anunciar para ter maior visibilidade na plataforma.

Para impulsionar esta nova área de negócio, a Uber vai aproveitar a grande quantidade de dados que possui sobre os utilizadores, incluindo as preferências gastronómicas, a localização e o histórico de pesquisas.

Esta é uma nova fonte de receita para a Uber que pode também ajudar a aumentar o volume de encomendas, uma vez que incentiva os restaurantes a oferecer promoções segmentadas.

Xiaomi lança App para crédito pessoal na Índia

A fabricante de smartphones chinesa Xiaomi lançou, na Índia, a Mi Credit, uma App que permite aos consumidores solicitar empréstimos, que podem ir dos 70 aos 1.400 dólares, com uma taxa de juro de 1.35% por mês e o crédito é aprovado em apenas alguns minutos.

A avaliação de risco é feita com base nos dados financeiros e em algoritmos de startups fintech locais, com as quais a Xiaomi fez parcerias.

Nesta fase inicial de testes, já foram concedidos cerca de 4 milhões de dólares em empréstimos.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

