Por Nuno Ribeiro, Country Manager da FABERNOVEL Portugal

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Uber expande Uber Works nos EUA

A Uber está a expandir o Uber Works, o seu novo serviço business-to-business que permite a empresas parceiras contratar empregados de mesa, seguranças e outros perfis profissionais para trabalhos temporários.

Depois de uma fase de teste em Chicago, o serviço chegou a Miami e é esperado que seja disponibilizado em mais cidades norte-americanas durante este ano.

O Uber Works pode significar um alargamento significativo da oferta de serviços, fora do setor dos transportes e refeições.





Amazon, Apple e Google fazem parceria para casas conectadas

A Amazon, a Apple e a Google fizeram uma parceria para permitir que os dispositivos para as casas conectadas de diferentes marcas sejam compatíveis com as suas plataformas e comuniquem entre si.

O objetivo é que quando compramos uma fechadura inteligente, por exemplo, seja possível integrá-la com as smart speakers Amazon Echo, Google Home e com o HomeKit da Apple.

Os produtos que forem compatíveis vão passar a ser identificados com um logotipo para que sejam facilmente reconhecidos.



Facebook compra startup de cloud gaming

O Facebook comprou a PlayGiga, uma startup espanhola de cloud gaming por 70 milhões de dólares. A PlayGiga oferece serviços na Europa, América Latina e Médio Oriente.

Através desta aquisição, o Facebook pode estar a preparar o lançamento de um serviço de streaming de videojogos que permite jogar online em qualquer dispositivo – um serviço semelhante ao Stadia, da Google.

A indústria de videojogos é o novo alvo dos GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon): todos eles estão a preparar fortes entradas neste mercado que vale 180 mil milhões de dólares, por ano.



Ping An Good Doctor lança novo serviço de consultas online

A Ping An Good Doctor, a maior plataforma online de saúde chinesa, fez uma parceria com o maior grupo de saúde privado tailandês, o BDMS (Bangkok Dusit Medical Services), para dar acesso a consultas online.

O serviço permite aos doentes chineses ouvir uma segunda opinião de médicos internacionais prestigiados e pode ser adquirido através da aplicação da Ping An Good Doctor.

Neste serviço, os médicos têm acesso a todo o histórico clínico dos doentes antes das consultas para que possam atempadamente estudar cada caso.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

Slack, the future workplace

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL: