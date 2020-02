Por Nuno Ribeiro, Portugal Country Manager da FABERNOVEL

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Apple, Tesla e Amazon: resultados do 4º trimestre de 2019

Apple

A Apple apresentou uma receita recorde de 91,8 mil milhões de dólares, no último trimestre de 2019, com destaque para o crescimento da área de serviços, que atingiu os 12,7 mil milhões de dólares. Um crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2018, que reflete a transformação que a Apple está a fazer para liderar na área de serviços digitais.

Com estes resultados, a Apple atingiu uma capitalização bolsista de 1,4 biliões de dólares, ou seja, mais do que o total das 30 maiores empresas alemãs cotadas em bolsa.

Tesla

Também a Tesla apresentou resultados recorde.

No último trimestre de 2019, vendeu 112 mil carros, totalizando 367 mil em todo o ano de 2019. Para 2020, a empresa espera entregar, pelo menos, 500 mil carros, mais 35% do que em 2019.

Do lado do financeiro, os resultados mostram um crescimento sustentado, pois é o segundo trimestre consecutivo que apresenta lucro. Neste trimestre, teve um lucro de 105 milhões de dólares.

Com estes resultados, a Tesla reforçou a sua posição como o segundo maior fabricante automóvel em capitalização bolsista, ficando apenas atrás da Toyota.

Amazon

A Amazon também superou as expectativas com uma receita de 87,4 mil milhões de dólares, no 4º trimestre de 2019.

A empresa continua a liderar nos serviços cloud com a Amazon Web Services, que apresentou um crescimento de 45% para uma receita de 5,1 mil milhões de dólares.

Outro dos destaques vai para o crescimento de 41% do negócio de publicidade digital, que atingiu uma receita de 4,78 mil milhões de dólares.



Pinterest permite testar maquiagem virtualmente

O Pinterest lançou, nos Estados Unidos, uma nova funcionalidade que permite testar virtualmente produtos de várias marcas, incluindo a Estée Lauder, a Sephora, a YSL Beauté e a Lancôme.

Numa primeira fase, vai ser possível pré-visualizar diferentes tons de baton utilizando a câmara frontal do smartphone. Para efetuar a compra, basta só deslizar o dedo no ecrã.

Esta é uma forma de o Pinterest melhorar a experiência digital de compra e recolher dados sobre os produtos que são testados por milhões de consumidores.





Instacart entra no mercado de entrega de refeições

A Instacart, uma startup americana de entrega de produtos de supermercado, lançou um novo serviço, a Instacart Meals, para a encomenda de refeições pré-preparadas.

A encomenda é feita online e pode ser recebido numa morada ou recolhida presencialmente.

O serviço foi lançado em parceria com a cadeia de supermercados americana Publix, que é responsável por 37% das encomendas feitas na Instacart nos EUA.



Grab investe na mobilidade elétrica na Indonésia

A Grab, uma Super App do sudoeste asiático que inclui serviços de motorista, anunciou a integração de carros 100% elétricos na sua frota, na Indonésia, em parceria com a Hyundai.

Nesta primeira fase de teste, vão começar por estar disponíveis, através da aplicação, 50 carros elétricos dos 500 que a empresa quer em circulação até ao final do ano.

Esta é mais uma forma de impulsionar a mobilidade elétrica e atingir o objetivo da Indonésia de ter a circular 2 milhões de carros elétricos até ao final de 2025.



GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

Slack, the future workplace

WeChat: The shape of the connected China

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL: