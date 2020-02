Por Sandra Lucas Ribeiro, COO na FABERNOVEL Lisboa

SpaceX avalia spinoff e entrada em bolsa da Starlink

A SpaceX, a empresa de exploração espacial liderada por Elon Musk, está a avaliar o spinoff e a entrada em bolsa do projeto Starlink, uma constelação de satélites para distribuir acesso à Internet, que se prepara para revolucionar a infraestrutura de telecomunicações a nível mundial.

Até agora, a Starlink já lançou mais de 240 satélites e vai começar a fornecer Internet a partir deste verão nos Estados Unidos e no Canadá.



Apple vende mais relógios do que toda a indústria suíça

O número de Apple Watches vendidos, em 2019, ultrapassou o de toda a indústria suíça, incluindo marcas como a Swatch, a Tissot e a Rolex.

Embora a Apple não divulgue publicamente os dados relativos às vendas do Apple Watch, a estimativa da Strategy Analytics indica que a Apple vendeu 31 milhões de relógios, em 2019, e que toda a indústria suíça vendeu 21 milhões.

Assim, a Apple confirma que é a marca nº1 de relógios no mundo e o potencial do Apple Watch é enorme, até pela importância crescente que vai ter na área da saúde.



Facebook compra Scape Technologies

O Facebook comprou a Scape Technologies, uma startup londrina especializada em visão computacional.

A startup foi fundada, em 2017, com o objetivo de criar mapas em 3D a partir de imagens de vídeo. Através desta tecnologia, desenvolveu um serviço que permite aos programadores criar aplicações capazes de identificar uma localização com uma exatidão superior à do GPS.

Esta tecnologia pode ser especialmente relevante para aplicações de realidade aumentada, como também de mobilidade e logística.



Gojek lança serviço de seguros GoSure

A Gojek, a Super App indonésia, que agrega serviços de mobilidade, comida, pagamentos e muitos outros, vai passar agora a ter também seguros para viagens, veículos e dispositivos móveis.

O serviço vai ser fornecido pela PasarPolis, uma startup insurtech, da qual a GoJek já era investidora.

O GoSure faz parte da 3PP, uma plataforma da GoJek que oferece serviços de empresas parceiras, incluindo as áreas de e-commerce, media, saúde e de gaming.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

