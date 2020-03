Facebook cria centro de informação sobre Covid-19

Por Sandra Lucas Ribeiro, COO na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

O Facebook criou um centro de informação sobre o vírus Covid-19, que recorre a várias fontes de informação como a Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças e outras fontes cujo rigor e a veracidade dos factos são inquestionáveis.

O acesso à nova página surge no topo do feed de notícias e contém orientações personalizadas para cada país. Em Portugal, as orientações estão alinhadas com a Direção Geral de Saúde.

Por outro lado, o Facebook está também a disponibilizar gratuitamente às várias organizações governamentais e aos serviços de emergência de cada país, o Facebook Workplace, uma plataforma de comunicação interna para empresas.



A fábrica da Tesla em Nova Iorque vai reabrir, mas desta vez o propósito não é fabricar carros, mas sim ventiladores para os hospitais que estão a necessitar destes equipamentos para o tratamento de doentes infetados com o vírus Covid-19.

Enquanto a produção não avança, Elon Musk já doou a Los Angeles mais de 1.200 ventiladores que comprou na China.

Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York.

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2020