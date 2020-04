Por Sandra Lucas Ribeiro, COO na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Google cria relatórios de mobilidade nas cidades

Na FABERNOVEL, dizemos com frequência que os dados são o novo petróleo. E em situações como a que vivemos atualmente com o novo coronavírus, ter informação em tempo real é decisivo para entender os reais impactos na saúde, economia e na sociedade em geral.

E se dúvidas houvesse, a Google está a provar que criou uma infraestrutura única, que lhe dá um domínio sobre a informação que nem governos, nem organismos oficiais têm, com a rapidez que estes desafios hoje exigem.

Como prova disso, a Google criou, em poucos dias, o site COVID-19 Community Mobility Reports, baseado apenas na mobilidade das pessoas. Ou seja, é possível ver atividade do retalho, da restauração, das farmácias e também parques, transportes públicos, escritórios e residências, por país e por distrito.

Estas informações são recolhidas através das aplicações da Google instaladas nos dispositivos móveis, como o Google Maps, garantindo a privacidade dos dados recolhidos e agregados anonimamente.



Tesla “segura” vendas e produção no 1º trimestre de 2020

Apesar dos constrangimentos económicos provocados pela pandemia, a Tesla continua a aumentar nas vendas. No primeiro trimestre de 2020, vendeu 88 mil automóveis, o que representa um acréscimo de 40% face ao mesmo período do ano passado.

A produção também superou as expectativas com 102 mil automóveis fabricados este ano, em parte devido à produção recorde da nova gigafactory da Tesla na China.



Revolut entra nos Estados Unidos

A fintech Revolut continua a acelerar na sua expansão global, a empresa britânica, que já tem mais de 10 milhões de clientes em todo o mundo, iniciou, finalmente, a operação nos Estados Unidos.

O lançamento do serviço foi possível através de uma parceria com o Metropolitan Commercial Bank.

Além dos habituais pagamentos no estrangeiro sem comissões e transferências gratuitas entre contas Revolut, europeias e americanas, os novos clientes nos EUA vão também poder antecipar o salário, bastando, para isso, ativar essa opção na aplicação.



Tik Tok inclui filmes e live-streaming na China

A App Tik Tok, conhecida pelos vídeos de curta duração acompanhados de música, passou também a disponibilizar alguns filmes gratuitamente na China.

A nova oferta inclui o streaming de filmes internacionais, como o The Last Emperor ou o The Great Wall.

A App passou também a integrar uma funcionalidade de live-streaming, que permite assistir, por exemplo, a atuações de DJs, e também atuações ao vivo em áudio, incluindo podcasts e concertos.

Estas novidades são uma forma de tornar a aplicação mais relevante e aumentar o tempo de utilização numa altura em que a pandemia obriga a maioria dos utilizadores a passar mais tempo em casa.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

