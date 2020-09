Por Sandra Lucas Ribeiro, COO na FABERNOVEL Lisboa

Destaques GAFAnomics®, as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia, partilhadas pela equipa da FABERNOVEL.

Apple lança novo serviço de fitness

A Apple apresentou os novos Apple Watch e iPads, com novos modelos, novas funcionalidades e muitas melhorias de performance.

Mas a grande novidade foi o lançamento do novo serviço Apple Fitness+. Baseado na utilização da App de monitorização de atividade física deste smartwatch, a mais usada pelos utilizadores, a Apple desenhou uma experiência de fitness que oferece treinos novos todas as semanas com alguns dos melhores instrutores, com o valor mensal de 9, 99 dólares. Os exercícios podem ser vistos num iPhone, iPad ou na Apple TV e as métricas de desempenho no treino, como as calorias, batimento cardíaco ou quilómetros percorridos, são recolhidas pelo Apple Watch, aparecendo também no dispositivo utilizado para seguir as instruções de treino.

Outra novidade que reforça a estratégia de bundling de serviços é o Apple One que junta os serviços Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud. Contas feitas, tudo junto custa 11,95€ por mês num plano individual, ou num plano família, 16,95€ por mês.

Em alguns mercados, vai estar disponível o plano premier, que inclui ainda mais 2 serviços: Apple News+ e o novo serviço Apple Fitness+. Mas para já, Portugal não está na lista.

Este ano, como foi comunicado na última apresentação de resultados da Apple, o novo iPhone só vai ser apresentado no próximo mês de Outubro.

Pode rever o evento aqui:

Tesla vai lançar seguradora

A Tesla prepara-se para lançar uma seguradora. O anúncio foi feito por Elon Musk aos investidores, na apresentação das contas da empresa relativas ao 2º trimestre de 2020.

Estes seguros vão ser personalizados com base nos dados recolhidos pelos carros, que permitem traçar um perfil do comportamento dos condutores e informá-los sobre como podem atuar para reduzir o custo do seguro.

Para lançar esta seguradora, a Tesla está a recrutar especialistas em avaliação de risco, que vão ajudar a desenhar esta nova oferta de seguros automóveis.

A empresa planeia começar a disponibilizar estes seguros em alguns Estados dos Estados Unidos até ao final do ano, para, mais tarde, expandir a todo o país e depois ao resto do mundo.



Amazon Music com podcasts

A Amazon vai passar a incluir podcasts na Amazon Music. A nova oferta inclui programas originais, produzidos em exclusivo para a plataforma de streaming da Amazon.

Os podcasts vão estar acessíveis a todos, mesmo para quem não tem conta premium no Amazon Music, que já tem mais de 55 milhões de clientes em todo o mundo.

Para já, os podcasts estão disponíveis no Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Japão, mercados em que a Amazon Music cresceu 50% de 2019 para 2020.

Esta é uma forma de enriquecer a experiência dos clientes e de oferecer uma experiência mais fluída de consumo de conteúdos de áudio através das smart speakers da Amazon.



Oculus apresenta novos óculos de realidade virtual

A Oculus, uma subsidiária do Facebook, apresentou os Oculus Quest 2, a segunda geração dos seus óculos de realidade virtual “autónomos”, sem fios ou necessidade de ligação a outros dispositivos, que permitem aos utilizadores mover-se livremente num espaço em 3D para uma experiência imersiva.

A pré-encomenda já pode ser feita no site da Oculus por 299 dólares e as entregas vão começar em meados de outubro.

Através dos Oculus Quest, o Facebook continua a tentar massificar o acesso à realidade virtual e está a utilizar os videojogos como um argumento para atrair uma vasta base de utilizadores.

